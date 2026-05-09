Организаторы нелегальных гонок в Иркутской области получили срок

В Иркутской области вынесли приговор двум организаторам нелегальных гонок в городе Ангарске, в результате которых погибла 17-летняя зрительница.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Иркутской области было установлено, что две жительницы Ангарска, имея опыт проведения подобных мероприятий, вступили в сговор с целью организации несанкционированного автозаезда. Одна из обвиняемых занималась поиском оборудования и спонсоров, а вторая – сбором денег с участников и изготовлением рекламной продукции. Несмотря на отсутствие реальной коммерческой поддержки, они ввели участников и зрителей в заблуждение, указав в качестве спонсоров предпринимателей, не дававших такого согласия.

11 мая 2025 года, организаторы провели гонки на 9-м км автодороги «Ангарск – Тальяны». Мероприятие не было согласовано с органами власти, и должные меры по обеспечению безопасности дорожного движения и зрителей приняты не были.

В ходе заезда один из водителей не справился с управлением, совершил наезд на пешеходов, находившихся около проезжей части, а затем съехал с дороги и столкнулся с другой автомашиной. В результате ДТП погибла 17-летняя девушка.

По итогам расследования, которое включало комплекс следственных действий, экспертиз и составило 8 томов, обвиняемые были признаны виновными по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судом им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения до достижения их детьми 14-летнего возраста. Ранее водитель автомобиля, участвовавший в нелегальных гонках, был осужден к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.