09.05.2026 в 10:05

В Бурятии лесники спасли от огня дом семьи участника СВО

На крыше жилища пенсионеров загорелась труба
Текст: Карина Перова
Фото: Прибайкалье-инфо.24/7

В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники Кикинского лесхоза спасли от огня дом семьи участника СВО. В тот момент лесники возвращались с тушения лесного пожара и увидели, как на крыше жилища горит труба.

Очевидцы, не раздумывая, приступили к тушению. Им удалось остановить пламя до приезда пожарных. Выяснилось, что в доме проживает пожилая семейная пара, а их сын находится на спецоперации.

«Для хозяев дома осталось незамеченным, как прогорела труба, и пламя уже переходило на крышу. Большой пожар предотвратили, и имущество осталось в сохранности. Призываем граждан быть внимательнее – стихия беспощадна. Берегите лес и себя», - прокомментировал начальник лесопожарной станции Кикинского лесхоза Иван Колмаков.

Семья поблагодарила лесников за неравнодушное отношение и оперативную, профессиональную работу.

