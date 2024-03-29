Общество 29.03.2024 в 12:06

Учителя не хотят допускать на уроки физкультуры школьниц с наращенными ногтями

По их мнению, это может быть небезопасно для самих девочек
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Текст: Ольга Лазарева
Учителя не хотят допускать на уроки физкультуры школьниц с наращенными ногтями
В соцсетях обсуждается новая школьная проблема – многие девочки стали делать маникюр и приходят на занятия с длинными, наращенными ногтями. Учителя готовы закрывать на это глаза, но только когда это не касается безопасности детей, то есть когда речь идет о занятиях физкультурой. 

«Имею ли я право не допускать на урок физкультуры учениц с длинными ногтями? Говорят, что так я буду нарушать их право на образование, но как же техника безопасности? Эти когти в лучшем случае ломаются, а в худшем - срываются с ногтевого ложе. В следующем году хочу пройти по родительским собраниям и собрать подписи родителей, что они ознакомлены с техникой безопасности и осознают опасность такого маникюра. Это будет нормально?» - спрашивает молодой специалист в паблике педагогов «Подслушано у учителей». 

В комментариях коллеги согласились, что такая проблема есть: 

- На урок допускать, к снарядам не допускать. Упражнение не сдано, ученица не аттестована. Ничего не нарушено, ногти целы. 

- Сорвать ногти можно, например, прилетевшим мячом. Обычным длинным ногтям ничего не будет, а вот отросшим ногтям под гель-лаком или нарощенным - очень даже. Переделывать программу физической культуры под очередную моду как-то странно.

- Согласна с вами, автор, это травмоопасно. Тоже с этой проблемой столкнулись в школе, девчонки отрывают ногти от ложа, плачут. Начинаешь говорить, что не нужно делать маникюр такой длины - истерят. Наверное, поход по родительским собраниям и подписью родителей - определенный выход из положения. Я вот думаю к знакомому мастеру по маникюру обратиться, записать видео, где мастер раскажет, чем опасны такие травмы, к чему они могут привести. Ролик показать и родителям на собрании и девочкам. 

- Посмотрите, что ваш школьный устав говорит по поводу внешнего вида на уроках физкультуры. Обычно там прописывают, что должна быть форма, что нельзя носить массивные украшения, распущенные волосы и длинные ногти. Если такой статьи нет, то есть смысл обсудить её внесение с администрацией.

- Учитель не может не допустить на урок или выгнать с урока - иначе мы нарушаем право на образование. А вот не допустить до выполнения упражнения, не подпускать к снаряду, не включать в спортивную игру при нарушении техники безопасности - другое дело. Ученица на уроке присутствовала, но нормативы не выполняла по не зависящим от вас причинам (нарушение техники безопасности). Пусть приходит пересдавать по согласованию с учителем в надлежащем виде и в обговоренное, удобное учителю время, - советуют педагоги автору поста. 

Фото: Pixabay.com
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