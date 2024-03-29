Учителя не хотят допускать на уроки физкультуры школьниц с наращенными ногтями

В соцсетях обсуждается новая школьная проблема – многие девочки стали делать маникюр и приходят на занятия с длинными, наращенными ногтями. Учителя готовы закрывать на это глаза, но только когда это не касается безопасности детей, то есть когда речь идет о занятиях физкультурой.«Имею ли я право не допускать на урок физкультуры учениц с длинными ногтями? Говорят, что так я буду нарушать их право на образование, но как же техника безопасности? Эти когти в лучшем случае ломаются, а в худшем - срываются с ногтевого ложе. В следующем году хочу пройти по родительским собраниям и собрать подписи родителей, что они ознакомлены с техникой безопасности и осознают опасность такого маникюра. Это будет нормально?» - спрашивает молодой специалист в паблике педагогов «Подслушано у учителей».В комментариях коллеги согласились, что такая проблема есть:- На урок допускать, к снарядам не допускать. Упражнение не сдано, ученица не аттестована. Ничего не нарушено, ногти целы.- Сорвать ногти можно, например, прилетевшим мячом. Обычным длинным ногтям ничего не будет, а вот отросшим ногтям под гель-лаком или нарощенным - очень даже. Переделывать программу физической культуры под очередную моду как-то странно.- Согласна с вами, автор, это травмоопасно. Тоже с этой проблемой столкнулись в школе, девчонки отрывают ногти от ложа, плачут. Начинаешь говорить, что не нужно делать маникюр такой длины - истерят. Наверное, поход по родительским собраниям и подписью родителей - определенный выход из положения. Я вот думаю к знакомому мастеру по маникюру обратиться, записать видео, где мастер раскажет, чем опасны такие травмы, к чему они могут привести. Ролик показать и родителям на собрании и девочкам.- Посмотрите, что ваш школьный устав говорит по поводу внешнего вида на уроках физкультуры. Обычно там прописывают, что должна быть форма, что нельзя носить массивные украшения, распущенные волосы и длинные ногти. Если такой статьи нет, то есть смысл обсудить её внесение с администрацией.- Учитель не может не допустить на урок или выгнать с урока - иначе мы нарушаем право на образование. А вот не допустить до выполнения упражнения, не подпускать к снаряду, не включать в спортивную игру при нарушении техники безопасности - другое дело. Ученица на уроке присутствовала, но нормативы не выполняла по не зависящим от вас причинам (нарушение техники безопасности). Пусть приходит пересдавать по согласованию с учителем в надлежащем виде и в обговоренное, удобное учителю время, - советуют педагоги автору поста.Фото: Pixabay.com