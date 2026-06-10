Происшествия 10.06.2026 в 09:14
В Улан-Удэ на «зебре» на Терешковой сбили женщину
При падении она ударилась головой о бордюр
Текст: Карина Перова
Сегодня в Улан-Удэ на пешеходном переходе на улице Терешковой, возле остановки Республиканская больница, произошло жесткое ДТП. Иномарка сбила перебегавшую проезжую часть женщину.
Момент аварии опубликовали в комитете по транспорту. От столкновения пешехода подбросило в воздух, а при падении она ударилась головой о бордюр.
На месте работают сотрудники ГАИ и медики.
ТегиДТП