Происшествия 10.06.2026 в 09:14

В Улан-Удэ на «зебре» на Терешковой сбили женщину

При падении она ударилась головой о бордюр
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на «зебре» на Терешковой сбили женщину
Фото: комитет по транспорту

Сегодня в Улан-Удэ на пешеходном переходе на улице Терешковой, возле остановки Республиканская больница, произошло жесткое ДТП. Иномарка сбила перебегавшую проезжую часть женщину.

Момент аварии опубликовали в комитете по транспорту. От столкновения пешехода подбросило в воздух, а при падении она ударилась головой о бордюр.

На месте работают сотрудники ГАИ и медики.

Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ на «зебре» на Терешковой сбили женщину
10.06.2026 в 09:14
Певица Валерия прилетит в Улан-Удэ на юбилей города благодаря компании «АпатитАгро»
10.06.2026 в 09:05
В селе в Бурятии вспыхнула пилорама
10.06.2026 в 09:03
Что такое целевое обучение и как на него поступить?
10.06.2026 в 09:00
Зурхай на среду, 10 июня
10.06.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 10 июня 2026 года
10.06.2026 в 06:02
Экс-чиновник из Бурятии получил срок за восемь непригодных «сиротских квартир»
10.06.2026 в 06:00
Стать композитором может каждый: в Бурятии набирает популярность создание нейромузыки
09.06.2026 в 17:53
В Бурятии оштрафовали пастуха, спалившего гектар леса
09.06.2026 в 17:45
В Бурятии посевную выполнили на 55%
09.06.2026 в 17:01
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
В селе в Бурятии вспыхнула пилорама
Причина пожара устанавливается
10.06.2026 в 09:03
В Бурятии пьяный мотоциклист угодил в больницу с травмами головы
ДТП произошло в поселке Наушки
09.06.2026 в 12:37
В Бурятии женщина и две пассажирки пострадали в опрокинувшейся иномарке
ДТП случилось в Кижингинском районе
09.06.2026 в 12:22
В Бурятии автоледи столкнулась с 15-летним мотоциклистом
Оба водителя не имеют права управления
09.06.2026 в 12:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru