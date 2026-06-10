В Улан-Удэ на «зебре» на Терешковой сбили женщину

Сегодня в Улан-Удэ на пешеходном переходе на улице Терешковой, возле остановки Республиканская больница, произошло жесткое ДТП. Иномарка сбила перебегавшую проезжую часть женщину.

Момент аварии опубликовали в комитете по транспорту. От столкновения пешехода подбросило в воздух, а при падении она ударилась головой о бордюр.

На месте работают сотрудники ГАИ и медики.