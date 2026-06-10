Культура 10.06.2026 в 09:05

Певица Валерия прилетит в Улан-Удэ на юбилей города благодаря компании «АпатитАгро»

Народная артистка России записала видеообращение к жителям Бурятии
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Текст: Валентин Соколов
Певица Валерия прилетит в Улан-Удэ на юбилей города благодаря компании «АпатитАгро»
Фото: скриншот видео

В Улан-Удэ полным ходом идёт подготовка к 360-летию города. Главным событием праздничного вечера 13 июня станет концерт народной артистки России Валерии, который организован при поддержке компании «АпатитАгро». Певица уже записала видеообращение к жителям и гостям столицы Бурятии.

«Я приветствую всех жителей Бурятии и её гостей. 13 июня я с огромной радостью окажусь в городе Улан-Удэ, чтобы спеть свои лучшие песни на концерте, посвящённом 360-летнему юбилею города. Те, кто бывал на моих концертах раньше, знают, как мы умеем зажигать. Я предлагаю вам хотя бы на этот вечер отстраниться от забот, хлопот, собраться всем вместе, попеть песни, зарядиться хорошим настроением. С нетерпением буду ждать нашей встречи!», - говорится в обращении певицы. 

Перед выходом Валерии на сцену для зрителей выступят лучшие местные творческие коллективы. Торжества на площади Советов начнутся 12 июня - в этот день пройдёт фестиваль «Мисс Улан-Удэ», а также выступления заслуженного артиста Татарстана Альберта Жалилова и театра «Забава». В день юбилея, 13 июня, маленьких гостей будут угощать мороженым - 3600 порций раздадут бесплатно. Завершится праздник фейерверком и лазерным шоу.

Компания «АпатитАгро», выступившая организатором концерта звезды, сегодня является одним из самых перспективных инвесторов на территории Бурятии. Предприятие реализует масштабный промышленный проект по освоению месторождения апатитовых руд в Иволгинском районе, но уже на старте демонстрирует высокую социальную ответственность. В рамках партнёрства с администрацией Иволгинского района компания адаптировала дом для раненого участника СВО, помогла со строительством жилья вдове погибшего бойца, заменила систему отопления в Доме культуры села Сотниково, где волонтёры плетут маскировочные сети. Предприятие также финансирует поездки юных спортсменов на всероссийские соревнования и поддерживает республиканские турниры по боксу и рукопашному бою.

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валерия АпатитАгро день города

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