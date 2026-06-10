Происшествия 10.06.2026 в 09:22

В Бурятии авария унесла жизнь 25-летнего водителя

ДТП случилось в Мухоршибирском районе
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Текст: Карина Перова
В Бурятии авария унесла жизнь 25-летнего водителя
Фото: ГАИ Бурятии

Накануне в Мухоршибирском районе Бурятии авария унесла жизнь 25-летнего водителя. Трагедия произошла в двух километрах от села Харашибирь.

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Тойота Ипсум», следуя по федеральной автодороге со стороны Забайкальского края в сторону села Мухоршибирь, не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

Автомобилист скончался на месте происшествия. Выяснилось, что у него не было права управления ТС. 50-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести.

«Оба не были пристегнуты ремнями безопасности», - отметили в ГАИ республики.

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