Происшествия 10.06.2026 в 09:22
В Бурятии авария унесла жизнь 25-летнего водителя
ДТП случилось в Мухоршибирском районе
Текст: Карина Перова
Накануне в Мухоршибирском районе Бурятии авария унесла жизнь 25-летнего водителя. Трагедия произошла в двух километрах от села Харашибирь.
Мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Тойота Ипсум», следуя по федеральной автодороге со стороны Забайкальского края в сторону села Мухоршибирь, не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась.
Автомобилист скончался на месте происшествия. Выяснилось, что у него не было права управления ТС. 50-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести.
«Оба не были пристегнуты ремнями безопасности», - отметили в ГАИ республики.
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