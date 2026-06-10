Общество 10.06.2026 в 09:00

Что такое целевое обучение и как на него поступить?

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Текст: Номер один
Что такое целевое обучение и как на него поступить?

«Мой сын заканчивает школу, хочет поступать в вуз, но мы не уверены, что сможем его содержать. Слышали про целевое обучение — это когда за студента платит предприятие. Работает ли эта система сейчас и куда обращаться?» Бэлиг, Улан-Удэ

Целевое обучение — это способ получить высшее или среднее профессиональное образование за счет будущего работодателя, а не из семейного бюджета. Вы или ваш ребёнок заключаете договор с организацией (заводом, больницей, школой). Организация оплачивает учебу, а студент обязуется после получения диплома отработать в ней определенный срок — обычно от трёх до пяти лет. Если выпускник отказывается от отработки, он возвращает все потраченные на его обучение деньги.

Плюсы целевого обучения: обучение полностью бесплатно; работодатель часто доплачивает стипендию (выше государственной), оплачивает жилье и проезд; гарантировано рабочее место после вуза; поступить можно с более низким проходным баллом, так как конкурс среди целевиков обычно ниже.

Минусы и риски: строгая отработка — нельзя просто уволиться или уйти в другую компанию; ограниченный выбор места работы (часто в регионе, где находится предприятие); при нарушении договора придётся возвращать деньги.

Как узнать, какие предприятия ищут целевиков? Вся информация публикуется на общероссийском портале «Работа в России» (trudvsem.ru) в разделе «Целевое обучение». Там заказчики размещают предложения с указанием специальности, количества мест и мер поддержки. Также можно обращаться напрямую в крупные компании региона.

Как подать заявку? Сначала выберите заказчика на портале или через прямые контакты. Затем соберите документы (паспорт, аттестат, иногда характеристику). Заключите договор с предприятием (если ребёнку нет 18 лет — с согласием родителя). После этого подайте заявление в вуз, указав, что претендуете на целевое место, и приложите договор. Целевики сдают те же экзамены, что и обычные абитуриенты, но проходной балл для них может быть значительно ниже.

Обычно заявки от абитуриентов принимаются до весны, а договор с предприятием нужно заключить до подачи документов в приёмную комиссию. Если выпускник после получения диплома не выходит на работу к заказчику или увольняется раньше срока без уважительной причины (болезнь, призыв в армию и т.п.), предприятие взыскивает все расходы на обучение плюс штраф.

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