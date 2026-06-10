В селе в Бурятии вспыхнула пилорама

Вчера в селе Дунда-Киреть Бичурского района Бурятии очевидцы заметили густой дым, который валил из действующей пилорамы.

В результате огонь уничтожил крышу навеса на площади 120 кв. метров, а также повредил один лесоперерабатывающий станок (остальные три станка пожарным удалось отстоять).

«В настоящее время причина возгорания устанавливаются», - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.