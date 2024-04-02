Общество 02.04.2024 в 17:01

Команда российских блогеров отправилась в автопутешествие по БАМу

Маршрут экспедиции составит более 4 тысяч километров
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Текст: Служба информации "Номер один"
Команда российских блогеров отправилась в автопутешествие по БАМу

В этом году 8 июля отмечается 50-летний юбилей с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В честь этой даты в этом году проходит экспедиция «БАМ Туристический». Она началась 26 марта из города Тайшет. Маршрут экспедиции составит более 4 тысяч километров.

Сейчас участники экспедиции работают в Северобайкальске - городе, опорном центре западного БАМа, самом крупном городе на Байкале.

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Фото участника экспедиции "БАМ туристический"

- Байкало-Амурская магистраль, ставшая одной из главных строек 20-го века, известна далеко за пределами современной России. Но не все знают, что у легендарной железной дороги, есть автомобильный дублер. Кстати, из-за обилия «зимников» преодолеть его можно только в холодное время года. Вызов стихии бросили – арктический гид Александр Еликов и амбассадор Арктики Алексей Жирухин, - говорят организаторы поездки.

Участники маршрута не только преодолеют более 4300 км «автомобильного БАМа», но и соберут фото- и видеоматериалы о знаковых локациях, попутно узнав разные истории причастных к стройке людей. Они внесут в специальный чек-лист свои впечатления и путевые заметки, а также оценят доступность и оснащенность туристской инфраструктуры от Тайшета до Советской Гавани.

- Наша цель – раскатать маршрут, собрать ключевые рекомендации для его развития. И, безусловно, мы сами хотим почувствовать и прочувствовать эти места, разнообразие природы. Кроме того, интересно лично увидеть города, которые сейчас обновляются в рамках дальневосточных мастер-планов – что появилось нового, что в планах на будущее, а также пообщаться с людьми, - пояснил участник экспедиции Алексей Жирухин.

Экспедиция реализуется в рамках одноимённого проекта «БАМ туристический», который стартовал по итогам подписания меморандума о взаимодействии в развитии туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали.

При поддержке Минвостокразвития России и КРДВ в проекте участвуют Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Забайкальский край, Иркутская область, Хабаровский край.

 

Фото: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

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