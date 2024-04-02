В Бурятии растет число таксистов- самозанятых

Жители Бурятии могут получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории республики. Для этого им нужно обратиться в минтранс республики.

- В марте этого года министерством выдано 12 новых разрешений. Все разрешения получили граждане в статусе самозанятого. В целом, на сегодняшний день данные разрешения имеются у 140 перевозчиков: 12 юрлиц, 65 ИП и 63 самозанятых. В реестре легковых такси 2396 автомобилей, - сообщили в министерстве.

Зарегистрироваться в качестве перевозчика можно как в министерстве транспорта придя лично, так и на Госуслугах.

- Получить/аннулировать разрешение на такси, внести изменения в реестр перевозчиков, получить выписку из реестра перевозчиков https://www.gosuslugi.ru/623602/1/form

- Внести изменения в сведения реестра легковых такси, получить выписку из реестра легковых такси - https://www.gosuslugi.ru/623462/1/form



- Получить /аннулировать право на осуществление деятельности службы заказа легкового такси, внести изменения в реестр служб заказа легкового такси, получить выписку из реестра служб заказа легкового такси – https://www.gosuslugi.ru/623603/1/form



Подробная информация о том, как получить разрешение на работу такси, размещена на официальном сайте министерства в разделе «Такси».





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