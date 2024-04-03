Участникам СВО спишут проценты по кредитам

2 апреля депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о списании процентов по кредитам участников СВО.

- Мы продолжаем работу по поддержке военнослужащих и членов их семей. Приняты в первом чтении поправки, которыми предусматривается списание начисленных в период кредитных каникул процентов по потребительским кредитам для участников специальной военной операции. После принятия закона банки должны будут в течение 10 дней уведомить заемщика об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также направить ему уточненный график платежей, — говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Если окажется, что гражданин уже уплатил проценты во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства на погашение основного долга, - добавил Вячеслав Володин.

По его словам, принятие закона станет дополнительной мерой финансовой поддержки для тех, кто сегодня, рискуя жизнью, защищает нашу страну.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

Напомним, в России с октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей. В конце января текущего года президент России Владимир Путин поручил решить вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул.

Фото: Номер один