Общество 03.04.2024 в 17:29
В России лето 2024 года будет самым жарким за всю историю наблюдений
По словам синоптиков, уже в июне температура ожидается на 7 градусов выше нормы
Текст: Ольга Лазарева
Лето в России станет самым жарким за всю историю наблюдений. По словам синоптиков, уже в июне температура ожидается на 7 градусов выше нормы.
+35 °C прогнозируют в Москве, Твери, Калуге, Калининграде. Рекорды также ожидаются на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, в Сибири, а также в регионах Поволжья, передает телеканал «Известия».
Влияние на климат окажет тепловое явление Эль-Ниньо - это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более, чем на 3 °C.
По данным метеорологов, погодные аномалии ожидаются по всему миру.
Фото: "Номер один"
+35 °C прогнозируют в Москве, Твери, Калуге, Калининграде. Рекорды также ожидаются на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, в Сибири, а также в регионах Поволжья, передает телеканал «Известия».
Влияние на климат окажет тепловое явление Эль-Ниньо - это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более, чем на 3 °C.
По данным метеорологов, погодные аномалии ожидаются по всему миру.
Фото: "Номер один"
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