Общество 03.04.2024 в 17:47

Абитуриенты Бурятии могут поступить в БГУ по целевому направлению

Прием ведется на педагогические специальности
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Текст: Служба информации "Номер один"
Абитуриенты Бурятии могут поступить в БГУ по целевому направлению

Комитет по образованию администрации г. Улан-Удэ проводит приём заявок на целевое очное обучение по педагогическим специальностям на 2024 год.

- Обучение будет проводиться по программам высшего образования в Бурятском государственном университете им. Д. Банзарова по педагогическим специальностям за счет республиканских средств. Стоимость обучения составляет 149 тыс. руб. на 1 человека в год и оплачивается за счет средств республиканского бюджета, - сообщили в комитете по образованию города Улан-Удэ.

Обучение будет проводиться по направлениям «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки»: математика и физика, русский язык и литература, английский и немецкий языки, начальное и дошкольное образование, биология и химия, технология и информатика, история и обществознание, физическая культура и ОБЖ, психология образования (психолого-педагогическое образование).

Поступление на базе среднего общего образования (11 класс) осуществляется только по результатам ЕГЭ: русский язык не менее 40 баллов, обществознание не менее 45, для психологии образования: русский язык не менее 40, биология не менее 39, математика не менее 39 или обществознание не менее 45.

По всем вопросам обращаться в комитет по образованию администрации г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 23, кабинет 17, с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 или по телефону 21-16-48.


Фото: Номер один

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