Общество 11.04.2024 в 09:00

Интеллектуальная собственность

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Интеллектуальная собственность
Pixabay

Вопрос: «Что это такое? И как ее защитить?» 

Юлия Т.

Под интеллектуальной собственностью в законодательстве подразумеваются результаты творческого труда - художественные и литературные произведения, фотографии, дизайн сайтов, логотипы и слоганы, товарные знаки и так далее.

Противодействие хищению чужой интеллектуальной собственности подразумевает, в первую очередь, регистрацию своих прав на конкретные объекты интеллектуальной собственности. Как только вы создаете произведение творческого труда, необходимо зарегистрировать свои права на него.

В противном случае вы впоследствии или вообще не сможете доказать, что это именно ваша интеллектуальная собственность, или доказывать придется долго и с большим трудом. Более того, похититель может сам раньше вас зарегистрировать свои права на ваше же произведение. Если вы зарегистрировали права на интеллектуальную собственность, защитить ее куда проще.

Как защитить интеллектуальную собственность?

Как только обнаруживается факт присвоения посторонними лицами интеллектуальной собственности, необходимо данный факт зафиксировать - сделать скриншоты с сайта, провести контрольную закупку товара.

Затем можно обращаться с заявлением в правоохранительные органы или сразу же составлять претензию к лицу (физическому или юридическому), похитившему интеллектуальную собственность.

В претензии должны быть указаны доказательства и требования, например — требование компенсировать причиненный ущерб. Если похититель отказывается урегулировать ситуацию в досудебном порядке, потребуется подать исковое заявление в суд.

В некоторых случаях может наступить и уголовная ответственность по статье 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав". Ответственность наступает в том случае, если деяние причинило крупный ущерб автору, а крупным считается ущерб при стоимости присвоенного произведения от 100 тысяч рублей и выше.

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