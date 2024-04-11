В Бурятии компанию ЖКХ наказали за чадящую котельную

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе компании ЖКХ, занимающейся теплоснабжением жителей Мухоршибирского района.«Установлено, что складирование угля и шлака возле котельных осуществлялось на участках без специального водонепроницаемого и химически стойкого покрытия. При этом котельная в селе Мухоршибирь эксплуатировалась без оборудования для очистки выбросов в атмосферный воздух. Производственный экологический контроль и мониторинг организацией не проводились. Обязанность по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не выполнена», - перечислили список нарушений в надзорном ведомстве.В связи с этим прокуратура внесла руководителю предприятия представление. По результатам его рассмотрения на котельной смонтировали газоочистную установку. Для контроля нормативов выбросов и актуализации сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие и состоящих на государственном учете, заключены соответствующие договоры. Началось строительство специализированных площадок для хранения отходов.Также по постановлениям прокурора виновное должностное лицо компании привлечено к ответственности сразу по нескольким статьям административного кодекса. Он оштрафован на общую сумму 11 тыс. рублей.Фото: «Номер один»