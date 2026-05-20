Общество 20.05.2026 в 06:00

На жителей Улан-Удэ навешивают выдуманные долги за свет

Горожане жалуются на аномально высокие счета за электроэнергию
Текст: Лариса Ситник
Фото: архив «Номер один»
Последнее время жители Улан-Удэ фиксируют многократное увеличение сумм в квитанциях без видимых причин. Ситуация вызывает возмущение и требует детального разбора: в чем причины резкого роста платежей, законны ли действия энергосбытовой компании и что можно сделать потребителям? В ситуации разбирался «Номер один».

Сбой матрицы

Соцсети завалены сотнями сообщений с жалобами на огромные счета от энергетиков. В основном космические начисления связаны с неправильной работой электросчетчиков «Матрица».

- Пришел счет на 22 000, будто мы 5 тысяч киловатт намотали. В «Читаэнергосбыте» ссылаются на то, что якобы мы не передавали показания за февраль и март. Но мы никогда это не делали, у нас счетчик «Матрица», все показания напрямую переходят в их контору. Всегда платили по приложению, - рассказала «Номер один» жительница Улан-Удэ Алла.

В «Россети Сибирь» нашему изданию сообщили, что прибор учета Аллы действительно не передавал показания в феврале и марте 2026 года. 

- Вероятно, сбой был связан с замедлением работы интернета, не зависящего от деятельности энергетиков. В связи с этим начисления потребителю произведены по среднему показателю и оказались ниже фактического потребления электроэнергии. То есть потребитель заплатил за электроэнергию в феврале и марте меньше, чем должен был. В апреле прибор учета начал передавать показания в штатном режиме. Недоучтенные в феврале—марте киловатты были добавлены к показаниям за апрель. По сути, произведен перерасчет потребленной электроэнергии. Отсюда возникшие расхождения, - поясняют энергетики.

Одной из самых громких историй начала 2026 года стал случай в Улан-Удэ, где жителю частного дома пришел счет на 160 тыс. рублей. Как выяснилось при проверке прокуратуры, «Читаэнергосбыт» несколько лет незаконно начислял плату по завышенным тарифам и неправильно рассчитывал задолженность. Только после вмешательства надзорного ведомства эти начисления признали незаконными и списали.

Примерно в это же время жители многоквартирного дома на улице Хрустальной в Улан-Удэ столкнулись с другой проблемой. Им выставили огромные счета за общедомовые нужды, которые, по их мнению, были явно завышены. Разбирательство показало, что общедомовой прибор учета установлен с нарушениями, из-за чего и происходил сбой в показаниях. В итоге «Читаэнергосбыт» обязали сделать перерасчет почти на 67 тыс. рублей.

Что говорит закон

За разъяснениями о том, как действовать потребителю, если он не согласен с начислениями, мы обратились к юристу, члену ОНФ по Бурятии Владимиру Дашиеву.

- Если есть претензии к работе прибора учета, нужно написать заявление в «Россети Сибирь». Они отвечают за прибор учета, вводят его в эксплуатацию, меняют и прочее.

Потребители должны знать о том, что когда прибор учета вводится в эксплуатацию, «Россети» должны надлежащим образом известить гражданина о месте и времени ввода в эксплуатацию прибора учета. 

Нарушение этого порядка влечет признание недействительным акта ввода в эксплуатацию прибора учета. 

При обращении в суд необходимо обратить внимание на: извещался ли потребитель о составлении акта ввода в эксплуатацию и прошло ли после этого три года. Если данный срок не истек, можно начать процедуру по оспариванию этого акта и требовать перерасчета платы за электроэнергию с момента ввода в эксплуатацию прибора учета. 

«Россети» устанавливают автоматизированный прибор учета, который в автоматическом режиме передает показания, но бывает такое, что по какой-то причине они не уходят. И тогда потребителю выставляют средние показатели. 

Бывает так, что прибор учета выходит из строя и начинает работать некорректно, передает завышенные показания. 

Если потребителю сумма кажется завышеннной, нужно написать заявление о том, чтобы проверили прибор учета, провели его поверку. Если же реакции нет, необходимо обращаться в суд, - поясняет Владимир Дашиев.

Массовые жалобы жителей Бурятии на АО «Читаэнергосбыт» подтверждаются множеством проверок и судебных решений. Ситуация с завышенными счетами в регионе носит не единичный, а системный характер, а энергетики не спешат признавать свои ошибки добровольно. Чтобы защитить свои права, гражданам приходится прилагать немало усилий, но итог почти всегда оказывается в их пользу.
