Жители Бурятии могут получить участок для строительства жилья на выгодных условиях

В России сейчас реализуется проект «Земля для стройки». В рамках него Росреестр выявил около 101 тыс. земельных участков и территорий, которые могут быть использованы для строительства жилья. Общая площадь участков составляет по России - 164,95 тыс. га, сообщил Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства.

В Бурятии же выявлено более 1500 земельных участков и территорий общей площадью свыше 2,3 тыс. га, которые можно использовать для жилищного строительства.

- Город Улан-Удэ и пригородные Заиграевский, Иволгинский районы являются лидерами по количеству выявленных земельных участков в Бурятии. Уже свыше 800 земельных участков площадью более 240 га предоставлены в аренду или стали собственностью. Проект «Земля для стройки» является эффективным инструментом взаимодействия государства и заинтересованных лиц, - пояснила Ирина Шаргаева, руководитель управления Росреестра по Республике Бурятия.

Как уточнила редакция «Номер один», «в этом проекте может принять участие любой житель республики, который хочет получить землю и построить жилье – будь то обычное физлицо или компания. Земельный участок нужно выбрать на Публичной кадастровой карте Росреестра, после этого подать заявку в Росреестр. Исходя из того, какой участок выбран и кто является заявителем, органом местного самоуправления принимается решение о том, сдать ли его в аренду заявителю, продать на торгах или дать бесплатно, - так пояснили в Росреестре Бурятии.

Таким образом, у жителей республики есть шанс получить землю в пригороде на хороших условиях, а возможно и бесплатно.

Все вопросы по проекту «Земля для стройки» можно узнать в Росреестре Бурятии по тел.: 8(3012) 297474.