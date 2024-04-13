Пандемия: любовь и подвиг

На днях в кинотеатрах города Улан-Удэ состоялась премьера фильма Юрия Ботоева «2020» (16+). Это одно из первых игровых кино о пандемии коронавируса и уже шестая кинокартина режиссера. На счету автора такие известные работы, как «Головар» (16+), «Золото империи» (12+) и др. Мы поговорили с режиссером и автором сценария Юрием Ботоевым об основной идее фильма «2020», о том, как проходили съемки и какие сюжетные линии ждут зрителей.В основе сюжета фильма - история молодой пары. Из-за локдауна героиня Аня оказывается изолирована на работе в больнице, а Костя становится свидетелем невероятных событий, разворачивающихся на фоне эпидемии: маски, изоляция, страхи, болезни и смерть близких. Вынужденное расставание становится для них большим испытанием, растянувшимся на год. В фильме множество и других переплетающихся друг с другом сюжетных линий.Юрий вспоминает, что в начале, когда знакомые узнавали о замысле снять фильм о временах ковидной пандемии, многие думали, что фильм будет документальный, короткометражный. И удивлялись, что планируется полный метр, а картина будет игровая. В предыдущих фильмах автора в основе лежали вымышленные истории, и это его первая работа, основанная на реальных событиях.- Мы все - современники, очевидцы большой трагедии тех дней, когда вся планета вышла на борьбу с невидимым противником. Помним пустые улицы, помним, как выгуливали собак, лишь бы подышать чистым воздухом, помним, как полиция гонялась за теми, кто нарушал самоизоляцию... Неизвестно было, как победить, когда победим? Человечество столкнулось с ситуацией, которой раньше не было. И характер каждого проявился в этих условиях по-разному: кто-то совершал подвиг во имя спасения жизни людей, зачастую и ценой собственной жизни. А кто-то сеял смуту, выдвигая абсурдные версии о заговоре мирового правительства и чипировании под видом вакцинации, - отмечает Юрий Ботоев.Как отмечает режиссер, это история о человеческой силе и испытании временем. История героизма медиков: врачей, медсестер, санитарок, а также волонтеров и просто неравнодушных людей. История жизни и смерти, любви и подвиге.- Конечно, не нужно думать, что «2020» - это сплошные слезы. В фильме есть место и улыбке, и смеху, как и в жизни. Не бывает абсолютного горя и абсолютной радости, всего понемногу, - говорит он.Юрий Ботоев не только режиссер, но и автор сценария всех своих фильмов. В ходе работы он уже представляет, кто бы это мог сыграть, и зачастую уже пишет персонажа под актера.- В Москве, например, проще: ты пришел на Мосфильм, взял картотеку из тысячи актеров и выбрал актера под нужного персонажа. Допустим, Гошу Куценко, который все время играет Гошу Куценко, и он тебе сыграет Гошу Куценко. (Не хочу умалять его талант, он замечательный актер, но часто зритель замечает, что он играет самого себя, и очень хорошо.) Здесь же приходится думать заранее, потому что круг актеров не так широк, - рассказывает режиссер.В фильм «2020» на главные роли решено пригласить молодых актеров - Елизавету Орел и Константина Разуваева. Но зрители увидят на экране и много знакомых лиц: Евгения Аёшина, актера Русского драматического театра и кино, ранее уже снимавшегося у Юрия Ботоева; народного артиста Бурятии Олега Петелина, который сыграл в фильмах «Золото империи» и «Головар-2. Струна» (16+); заслуженную артистку России Марину Ланину. Много в «2020» и медийных лиц: например, это известный телеведущий Владимир Банчиков и звезда КВН и многих бурятских комедий Сергей Цыренов.А каков режиссер на съемочной площадке? Юрий рассказывает, что он разный. И, если того требует кадр, приходится некоторых актеров умышленно «держать на нерве», чтобы на съемке они сыграли как нужно.- В ситуацию надо вогнать. И пусть режиссер покажется актеру чуть ли не врагом, но если он таким образом помог выполнить актерскую задачу, то это того стоит. Нужно максимально добиваться, чтобы роль была исполнена качественно. В отличие от театра, где ты играешь один спектакль 100 раз, и 20 из них можешь сыграть хорошо, один раз у тебя настроения нет, а на 30-й сыграешь просто гениально, то здесь, когда фильм появляется в широком доступе – это все, законченная работа, мы уже сыграть по-другому не сможем. И стараемся по максимуму, чтобы люди играли естественно. Владимир Банчиков, сыгравший главную роль в «Головаре», до сих пор вспоминает те съемки с дрожью и всегда спрашивает у актеров, ругаю ли я их так, как ругал его, - со смехом добавляет Юрий Ботоев.«Мы находимся на линии фронта, куда она двинется, в сторону смерти или в сторону жизни, зависит от нас»Неоценимую помощь в съемках фильма «2020» кинокоманде оказало Министерство здравоохранения Бурятии. Еще в процессе написания сценария автор фильма разговаривал с министром здравоохранения Евгенией Лудуповой, главным врачом Республиканской инфекционной больницы Татьяной Сымбеловой и со многими другими врачами и медперсоналом.Фильм снят в локациях местных больниц. Медики охотно шли навстречу, предоставляли для съемок свободные палаты, оборудование, которое не было задействовано в лечебном процессе, списанные противочумные костюмы, в которых во времена пандемии немало намучился весь медперсонал. Сейчас их уже не используют.Юрий Ботоев вспоминает, что актерам было очень сложно в них работать.- Костюмы эти не пропускают воздух, и через два часа актеры были как после парилки. В них тяжело просто ходить - очки запотевали, через маски сложно дышать. Как медики при этом еще работали, спасали жизни людей!.. Это, конечно, большой подвиг, - отмечает он.Помимо предоставления локаций, материальной базы, реквизитов и костюмов медики помогали и консультированием: учили верно использовать медицинские термины, правильно совершать движения руками при процедурах. Врачи, медсестры, санитарки рассказывали создателям фильма, как это было, и, несмотря на то, что с той поры прошло уже несколько лет, не могли сдержать слез.- Большинство медиков остались на передовой, хотя они знали, что это может закончиться для них трагично. У нас есть история про врача Павла Михайловича Душкина, который работал в Селенгинской больнице. Борясь с ковидом, еще молодой, в возрасте 56 лет, он погиб. Это яркий пример того, как было опасно. Много кто героически отдал в эти дни свою жизнь, это была настоящая битва, поэтому мы должны об этом помнить. Один из героев фильма говорит: «Мы находимся на линии фронта, куда она двинется, в сторону смерти или в сторону жизни, зависит от нас», - добавляет Юрий.В фильме есть и сцены с реальными медиками в кадре. По сюжету одна из благодарных пациенток оказалась певицей, и она исполняет под окнами больницы песню для своих спасителей, а медперсонал подходит к окнам, выходит на балконы - дальше было нельзя. В этой сцене участвовали настоящие медики Республиканской инфекционной больницы.- Им была поставлена задача, как нужно вести себя в кадре, и долго объяснять не пришлось, ведь все это было с ними еще недавно. Творческие коллективы действительно приезжали их поддержать, потому что люди находились месяцами на изоляции, жили в подвале, находились по шесть часов в воздухонепроницаемых костюмах, потом обратно спускались в подвал, затем опять работали...Помощь в съемках кинокартины «2020», помимо Министерства здравоохранения Республики Бурятия, оказало региональное общественное движение «Медицинская палата Республики Бурятия» во главе с Александром Иринчеевым, а также «Фонд содействия сохранению озера Байкал».Как и предыдущие фильмы, «2020» сделан минимальными средствами - Юрий Ботоев и автор идеи, и автор сценария, и режиссер, и монтажер. Он сам занимается звуко- и цветокоррекцией. Всем тем, чему научился за долгие годы работы на телевидении, а также работы над фильмами.- Это значительно удешевляет процесс и дает возможность снимать кино без опасности попасть в долговую яму, потому что кино - это тоже некий риск. И здесь, скорее, речь не о заработках, а, наверное, о творчестве, о воплощении каких-то своих амбиций. Я в детстве ходил в фото-, киностудию, мы тогда снимали на черно-белые кинопленки. На Верхней Березовке делали макросъемку разных цветочков, снимали какие-то пейзажи, немые фильмы, возили на различные советские фестивали эти коробки, склеенные липкой лентой... С того времени и началось, - рассуждает режиссер.Юрий Ботоев апеллирует к словам Высоцкого: «Кто однажды вдохнет воздух кинопавильона, тот уже захочет вдыхать как можно чаще, даже если он пропитан киношным дымом и запахами краски и дерева. <…> Тот… кто вдохнул воздух павильона и услышал когда-нибудь команду «Мотор!», тот отравлен кинематографом навек. Я отравлен – и это прекрасно».- Это тяга, это моя вредная привычка снимать полезное кино. Параллельно мы делаем рекламные ролики, имиджевые коммерческие фильмы, на что можно жить сегодня. А кино это то, что я делаю в свободное время - занимаюсь творчеством. Кино является реализацией, как и стихи, и песни. Это приносит моральное удовлетворение. Надеемся, что наш фильм поможет людям получить какие-то новые эмоции, и, конечно, ждем отклика, - резюмирует Юрий Ботоев.Возрастное ограничение фильма 16+Фото: из личного архива Ю. Ботоева