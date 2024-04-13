В Улан-Удэ «Водоканал» и прокуратура устроили разборки из-за «пожилой» канализации

Обрушение канализационного коллектора 1960 года «рождения» на улице Ключевской, которое в прошлом году устраняли около полумесяца, стало причиной для серьезных разборок между прокурором Октябрьского района и МУП «Водоканал». Итог под этим спором подвели лишь недавно. И он не в пользу «Водоканала».14 июля 2023 года в мэрии Улан-Удэ сообщили, что из-за нештатной ситуации ограничено движение в сторону 20а квартала.«На проезжей части по улице Ключевской, 66, произошло обрушение свода канализационного коллектора диаметром 1,5 метра, - сообщили в городской администрации. - Перекрытие дороги позволит ускорить работу по устранению аварийной ситуации, сообщили в МУП «Водоканал». Специалисты предприятия просят горожан выстраивать свой маршрут с учетом объезда указанного участка автодороги».Над устранением технологического нарушения работали одна аварийная бригада и шесть единиц спецтехники. Все работы проводились без отключения холодного водоснабжения.Спустя пять дней, 19 июля, городские власти сообщили о сложностях, с которыми столкнулись ремонтники. И даже ввели режим повышенной готовности.«Несмотря на проведение масштабных работ по установке новой распределительной канализационной камеры, которая принимает и направляет сточные воды с ближайших жилых домов, сохраняется риск дальнейшего разрушения коллектора. По словам специалистов, осложнили процесс ликвидации аварии высокий износ канализационного коллектора, глубина его залегания - порядка девяти метров, песчаный грунт и близкое расположение котлована рядом с трамвайными путями», - рассказали в мэрии города.Спустя еще пять дней появилось сообщение, что ремонт вот-вот закончится. Но точные сроки называть не стали. Сказали лишь, что специалисты «Водоканала» начали частичную засыпку котлована на улице Ключевской. На предприятии сообщили, что это связано с окончанием замены основного участка самотечного коллектора диаметром 900 мм. Ремонтные бригады уже заменили более 57 метров трубопровода.«Впереди замена еще одного участка канализационного коллектора диаметром 200 мм. Этот трубопровод обеспечивает отвод сточных вод от жителей трех многоквартирных жилых домов по улице Ключевской в 20 квартале», - рассказали в «Водоканале».На предприятии отметили, что особую опасность в ходе работ представляли песчано-насыпные грунты, из-за которых обваливался котлован.- Соблюдая все необходимые меры безопасности, удалось практически полностью заменить аварийный участок коллектора. Глубина залегания канализационных сетей обычно составляет не больше четырех метров, однако в этом случае коллектор находится под землей на глубине почти девять метров, - сообщил и. о. главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.Движение на улице Ключевской, впрочем, восстановили лишь к 31 июля. Но на этом работа не закончилась: ремонтникам предстояло еще восстановить зеленые насаждения и обустроить тротуары.Но не исключено, что впереди МУП «Водоканал» ждут еще более масштабные работы. Ведь после аварии прошла проверка прокуратуры, которая легла в основу завершившихся лишь недавно судебных разбирательств.В суд с иском к «Водоканалу» обратился прокурор Октябрьского района. Он рассказал, что хотя канализация и все оборудование находятся в собственности города, отвечает за него именно «Водоканал», который взял его в аренду. На юридическом языке это называется «имущество находится в хозяйственном ведении».«Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, проводить его текущий и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание. В соответствии с п. 4.1 договора аренды обязанность по капитальному ремонту, реконструкции, техническому перевооружению возлагается на арендатора в течение установленного срока действия договора», - утверждал в суде прокурор.Проверка надзорного ведомства показала, что канализационный коллектор введен в эксплуатацию в 1960 году. А причиной аварийной ситуации стала изношенность системы водоотведения.«Согласно локальному сметному расчету «Наружные сети канализации. Коллектор», составленному МУП «Водоканал», имеется необходимость в замене участка канализационного коллектора от улицы Ключевской, 66 до улицы Лебедева, 11 «Б» протяженностью 2 374 метра. Капитальный ремонт указанного участка канализационной сети МУП «Водоканал» не проводился, что и привело к коммунальной аварии», - описывает суд позицию прокурора.По его мнению, неисполнение «Водоканалом» коммунального законодательства «может привести к чрезвычайной ситуации в районе, нарушению конституционных прав граждан на достойную жизнь, охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, права на предоставление коммунальных услуг без ограничения».Поэтому прокурор требовал обязать «Водоканал» в течение года провести капитальный ремонт канализационного коллектора от улицы Ключевской, 66 до улицы Лебедева, 11 «Б» г. Улан-Удэ протяженностью 2 374 метра.Позже от прокуратуры поступило уточнение исковых требований: «Водоканалу» дали больше времени, увеличив срок до 24 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.«Водоканал» в суде сопротивлялся как мог. Представитель предприятия пояснил суду, что для капитального ремонта канализационного коллектора необходимо 450 млн рублей.«Данные расходы в тариф для потребителей не заложены, к тому же договором аренды предусмотрено ограничение денежных средств, которые могут быть затрачены на ремонт арендованного имущества - 33 млн рублей в год. РСТ (Республиканская служба по тарифам. – Прим. ред.) не принимает затраты выше тех, что предусмотрены обязательствами по договору аренды. При вынесении решения просил учесть, что истцом не обоснованы ни требуемые сроки проведения ремонта, ни объективная необходимость проведения капитального ремонта всего участка канализационных сетей протяженностью 2 374 метра», - говорил он.Суд первой инстанции к этим аргументам не прислушался. И удовлетворил иск прокурора. Баталия продолжилась в Верховном суде, куда коммунальное предприятие обратилось с апелляцией.Так, представитель «Водоканала» продолжил настаивать на том, что прокурору нужно отказать. Правда на этот раз он назвал другую сумму, которая необходима для ремонта – 250 млн рублей. С чем связано такое удешевление, непонятно. Впрочем, пока нет проектной документации, оценивать стоимость работ можно лишь на глазок.В любом случае, как сказал в суде представитель предприятия, «предусмотреть такие средства не представляется возможным». Также, по его мнению, «прокурором не представлены доказательства изношенности, ветхости сетей, тех участков, которые указаны в исковом заявлении, не указан процент износа, необходимость капитального ремонта указанных сетей в полном объеме не доказана».Но и Верховный суд Бурятии не встал на сторону коммунальщиков. Решение суда первой инстанции осталось без изменения. Это значит, что изыскать четверть миллиарда рублей все же придется. Как это сделать, непонятно. Но даже если получится выбить деньги из бюджета, нужно ведь еще провести масштабную работу. Думается, исполнить это решение суда «Водоканалу» будет очень непросто. Но решение это назрело.Фото: мэрия Улан-Удэ