Кладбища в Улан-Удэ готовят к Родительскому дню

В преддверии Дня поминовения усопших, который будет проводиться 14 мая, идет санитарная очистка городских кладбищ. За уборку самих могил отвечают законные представители умерших, сообщили в МАУ «Специализированная служба».



– К сожалению, не все посетители выносят мусор в контейнеры или к дорогам, а образовывают кучи внутри кварталов. Зачастую мусор оказывается на соседних могилах. Если на новых кладбищах предусмотрена разбивка на сектора и кварталы, то на старых нет. Поэтому просим весь мусор выносить и бросать в контейнеры. Запрещается его складировать в местах, специально не отведенных для этих целей, – обратилась к посетителям директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.



Кроме того, на кладбищах будут установлены бункеры-накопители для складирования мусора, емкости для воды, расставлены дополнительные туалеты на территории кладбищ в микрорайонах Горький, Шишковка, Загорск, Тальцы, Кирзавод, Зверосовхоз, Центральный.



Также сотрудники службы проведут работы по устройству противопожарных минерализованных полос, противоклещевую и дератизационную обработку открытых территорий городских кладбищ.





Фото: администрация города