Общество 14.04.2024 в 12:50

В Улан-Удэ продлили путь следования одного из маршрутов

Муниципальный автобус №33а будет ездить до ФСК

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ продлили путь следования одного из маршрутов

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова с 15 апреля продлится схема движения муниципального маршрута №33А от конечной остановки «Мегатитан» до ост. «Физкультурно-спортивный комплекс».

В настоящее время по маршруту курсирует один автобус малого класса «Газель Сити». Схема движения продляется от ост. «Мегатитан» по ул. Ботаническая и далее по: ул. Лимонова – площадь Славы - до ост. «ФСК» по ул. Комсомольская. По направлению в сторону мкрн Кирзавод движение будет осуществляться от ост. «ФСК» по ул. Октябрьская – площадь Славы – проходная ЛВРЗ – Мегатитан и далее по ранее утвержденной схеме.

Ранее жители мкрн Кирзавод в связи с недостаточным движением частного перевозчика по маршрутам №№ 33, 46 обратились с просьбой продлить схему движения муниципального маршрута №33А до социальных объектов в Железнодорожном районе.

Маршрут № 33А включен в систему пересадочного тарифа, который предусматривает возможность проезда с бесплатной пересадкой на двух видах транспорта (автобус и трамвай) по цене одной поездки в автобусе, то есть 30 рублей вместо 55 рублей. Важными условиями акции являются оплата проезда безналичным способом, время между транзакциями (оплатой через терминал), которая не должна превышать полутора часов, при пересадке должна использоваться одна и та же банковская карта (смартфон).

Отметим, что новые автобусы малого класса «Газель Сити» работают уже на семи муниципальных маршрутах МУП «Городские маршруты»: №№ 19А, 25, 26, 28, 33А, 51, 82. По мере набора водителей предприятие будет увеличивать выпуск «Газелей Сити» по городским маршрутам.


Фото: "Номер один"

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