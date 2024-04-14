В Бурятии жители северного поселка остались без тепла

Теплоэнергетики Муйского района оставили без отопления жителей пос.Таксимо, хотя отопительный сезон еще не завершился.

Обеспокоенные жители задали вопросы о том, куда делось тепло в батареях, в районном чате «Муя-инфо.24/7».

«Что с отоплением в поселке? Отопительный сезон закончился, что ли? Трубы ледяные», «Почему нет отопления? Батареи ледяные или закончился отопительный сезон? Район Багулька СМП 694».

Ситуацию прокомментировал директор ООО «Икибзяк» Богдан Елфимов.

- Идут 22 вагона угля на Таксимо, сейчас находятся на станции Звездная. Ожидаемая дата прихода - 15 апреля, - пояснил директор ресурсоснабжающей организации.





Фото: "Номер один"