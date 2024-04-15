Жителям Иволгинского района сообщили, куда угонять скот в случае подтопления
Администрация Иволгинского района определила безопасные места, куда в случае подтопления животноводческих стоянок или стаек необходимо отогнать скот. Это:
- Улан Иволгинский, здание бывшей МТФ (местность «Три сосны»);
- с. Ганзурино, ул. Молодежная (здание бывшего МТФ);
- с. Сотниково, ООО «Теплоэнергетик» (район бывшей птицефабрики);
- местность «Омулевка».
Управление ветеринарии Бурятии призывает жителей района быть бдительными и принимать необходимые меры для защиты своего скота от паводков. Полный список мест временного содержания сельскохозяйственных животных при выводе из зоны ЧС можно посмотреть по ссылке.
Напомним, в Иволгинском районе в ночь с 14 на 15 апреля произошло подтопление села Сотниково на левом берегу реки Селенга (местность «Зеленая поляна»). В зону затопления попали 11 приусадебных участков, откуда эвакуировано 22 человека. Пострадавших от затопления разместили в Гурульбинской школе, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Причиной подтопления стало образование ледового затора на Селенге перед селом Ошурково.
Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС