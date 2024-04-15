Общество 15.04.2024 в 16:38

Жителям Иволгинского района сообщили, куда угонять скот в случае подтопления

Для этого определены несколько мест
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Текст: Елена Патрикеева
Жителям Иволгинского района сообщили, куда угонять скот в случае подтопления

Администрация Иволгинского района определила безопасные места, куда в случае подтопления животноводческих стоянок или стаек необходимо отогнать скот. Это:

- Улан Иволгинский, здание бывшей МТФ (местность «Три сосны»);

- с. Ганзурино, ул. Молодежная (здание бывшего МТФ);

- с. Сотниково, ООО «Теплоэнергетик» (район бывшей птицефабрики);

- местность «Омулевка».

Управление ветеринарии Бурятии призывает жителей района быть бдительными и принимать необходимые меры для защиты своего скота от паводков. Полный список мест временного содержания сельскохозяйственных животных при выводе из зоны ЧС можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в Иволгинском районе в ночь с 14 на 15 апреля произошло подтопление села Сотниково на левом берегу реки Селенга (местность «Зеленая поляна»). В зону затопления попали 11 приусадебных участков, откуда эвакуировано 22 человека. Пострадавших от затопления разместили в Гурульбинской школе, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Причиной подтопления стало образование ледового затора на Селенге перед селом Ошурково.

Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС

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