Абитуриентов Бурятии приглашают в лучшие медвузы страны по целевым направлениям

В Бурятии продолжается совместная работа по подготовке будущих врачей и фельдшеров. Всего для республики выделено около 280 мест в медвузы страны, и 588 мест – в средние профессиональные учреждения.

К примеру, медицинский институт БГУ им. Доржи Банзарова за 25 лет подготовил более 1900 врачей и провизоров. Ежегодно 50-60 врачей-выпускников института пополняют ряды медорганизаций республики. Сейчас в мединституте БГУ по программе специалитета обучается 824 человека.

- В этом году одобрена минздравом РФ наша заявка на 80 целевых мест на «лечебное дело». Также продолжается набор в клиническую ординатуру, выделены целевые места на самые востребованные специальности - анестезиология и реаниматология, хирургия, педиатрия, акушерство и гинекология и др. - сообщила зампред правительства –министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.

- В этом году мы планируем открыть совместно с БГУ на базе наших ведущих медицинских организаций базовые кафедры травматологии и ортопедии и урологии. В рамках совместной работы будем формировать и расширять у студентов цифровые навыки и компетенции, совместно проводить совместные конференции, форумы и др. образовательные мероприятия, - добавила Лудупова.

В Бурятии сейчас продолжается прием документов на целевое обучение в 10 медицинских вузов России, который продлится до 7 июня. Планируемое количество на этот год целевых мест по программе среднего профессионального образования — 588. Количество целевых мест по программе специалитета в медицинские вузы страны— 280 от минздрава Бурятии.









Абитуриенты смогут обучаться в Чите, Иркутске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Благовещенске.



По вопросам целевого обучения звоните по телефону 8 (3012) 37-80-42 (Кадровый центр минздрава РБ).

С подробной информацией о поступлении можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/wall-164893138_15429





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