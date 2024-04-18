Общество 18.04.2024 в 16:36

В Бурятии за нарушения ПДД на железнодорожных переездах привлекли к ответственности 19 водителей

Основной причиной нарушений остается попытка водителей выехать на пути, несмотря на запрещающие сигналы светофора и опущенный шлагбаум
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии за нарушения ПДД на железнодорожных переездах привлекли к ответственности 19 водителей

С начала 2024 года работники переездов Восточно-Сибирской железной дороги, расположенных на территории Бурятии, зафиксировали более 70 нарушений правил дорожного движения автовладельцами.

По каждому факту информация была передана в ГИБДД. В отношении 19 водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение удостоверений на право управления транспортным средством.

Основной причиной нарушений по-прежнему остается попытка водителей выехать на пути, несмотря на запрещающие сигналы светофора и опущенный шлагбаум.

Напомним, на железнодорожных переездах ВСЖД в 2024 году произошло два ДТП. 9 января между станциями Янталь и Лена в Иркутской области водитель грузовика выехал на стальные пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.

Второй случай произошел 5 апреля на участке Икабья – Сенаторский Забайкальского края. На переезде столкнулись легковой автомобиль и грузовой поезд. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.

 

Фото: ВСЖД

Все новости

В Бурятии поголовье коров сократилось почти на 5%
19.04.2024 в 15:50
В Бурятии клещи продолжают активно кусать людей
19.04.2024 в 15:23
В Бурятии из-за вспыхнувшей травы едва не сгорели дома в Турунтаево
19.04.2024 в 15:19
Этнографический музей Улан-Удэ объявил акцию по сбору кожаных вещей для нужд участников СВО
19.04.2024 в 15:19
В Бурятии мошенники создали фейковый телеграм-аккаунт от имени прокурора республики Михаила Филичева
19.04.2024 в 15:10
В Бурятии рассказали, в каких группах крови есть острая необходимость
19.04.2024 в 14:23
Федеральную трассу «Байкал» защитят слоями износа
19.04.2024 в 14:19
Вячеслав Дондоков: «Бурятии необходимы управленцы, доказавшие патриотизм на деле»
19.04.2024 в 14:07
В театре оперы и балета Улан-Удэ появилась новая интерактивная панель
19.04.2024 в 13:51
Бурятские фермеры объединились в ассоциацию «Народный фермер»
19.04.2024 в 13:33
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

Читайте также
В Бурятии поголовье коров сократилось почти на 5%
При этом численность других сельхозживотных и птицы немного выросла
19.04.2024 в 15:50
В Бурятии клещи продолжают активно кусать людей
На сегодняшней день их жертвами стали уже 58 человек
19.04.2024 в 15:23
Этнографический музей Улан-Удэ объявил акцию по сбору кожаных вещей для нужд участников СВО
Принять участие в акции могут все желающие
19.04.2024 в 15:19
В Бурятии рассказали, в каких группах крови есть острая необходимость
Донорский светофор горит красным для первой и четвертой отрицательных групп
19.04.2024 в 14:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru