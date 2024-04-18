В Бурятии за нарушения ПДД на железнодорожных переездах привлекли к ответственности 19 водителей

С начала 2024 года работники переездов Восточно-Сибирской железной дороги, расположенных на территории Бурятии, зафиксировали более 70 нарушений правил дорожного движения автовладельцами.

По каждому факту информация была передана в ГИБДД. В отношении 19 водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение удостоверений на право управления транспортным средством.

Основной причиной нарушений по-прежнему остается попытка водителей выехать на пути, несмотря на запрещающие сигналы светофора и опущенный шлагбаум.

Напомним, на железнодорожных переездах ВСЖД в 2024 году произошло два ДТП. 9 января между станциями Янталь и Лена в Иркутской области водитель грузовика выехал на стальные пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.

Второй случай произошел 5 апреля на участке Икабья – Сенаторский Забайкальского края. На переезде столкнулись легковой автомобиль и грузовой поезд. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.

Фото: ВСЖД