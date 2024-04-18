Общество 18.04.2024 в 17:45

Для детей Улан-Удэ открыли «Барс»

Обновленный центр допобразования сможет принимать 230 ребятишек
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Текст: Андрей Константинов
Для детей Улан-Удэ открыли «Барс»
Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял участие в торжественном открытии центра дополнительного образования «Барс» в мкрн Комушка. В различных кружках обновленного учреждения - от творческих до спортивных, в неделю смогут заниматься более 230 детей.

В торжественном открытии центра после капитального ремонта сегодня принял участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Поздравляю всех с этим долгожданным событием. Уверен, что ребята будут приходить сюда с огромным удовольствием, с пользой проводить свое свободное время, и благодаря кружкам развивать свои интеллектуальные, творческие и спортивные способности, - сказал Игорь Шутенков.


В обновленном центре уже открыты кружки по рисованию, декоративно-прикладному искусству, вокалу, военно-патриотическому воспитанию, скалолазанию, шахматам, тхэквондо и другим. Центр намерен расширяться, после опроса местных ребят здесь должны появиться дополнительные кружки.

- Мы будем дальше развивать этот центр в зависимости от запросов детей. Школа № 50, в ведении которой находится «Барс», проведет опрос среди местных ребят, чем еще они бы хотели здесь заниматься. После этого, директор школы обратится напрямую либо к нам в Комитет, либо в любое учреждение дополнительного образования города с запросом о реализации той или иной программы. И когда решение будет принято, мы выделим соответствующие ставки, - пояснила председатель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

Ранее в этом здании располагался подростковый клуб, который пришлось закрыть в 2016 году ради безопасности детей. В самом помещении располагалась старая угольная кочегарка. Учитывая большую востребованность клуба у местных ребят, мэр поручил провести капитальный ремонт здания. На время работ ряд занятий дополнительного образования проводился в школе №50, расположенной в этом микрорайоне.

- Сначала мы выкупили это здание в собственность муниципалитета, затем определили источники финансирования, определили ответственных лиц, кто будет за это отвечать. Потом определили подрядчика, кто будет делать ремонт, разработали дизайн и уже потом приступили к работам, - отметил мэр.

В первую очередь в здании демонтировали кочегарку и установили электрокотел. Провели работы по замене трансформатора, всех инженерных сетей – водоснабжения, отопления, электричества. Также отремонтировали крышу, фасад, провели перепланировку помещений для организации различных кружков. Обустроили наружное освещение, заасфальтировали территорию, а по периметру центра установили ограждение.

На эти цели из городского бюджета было выделено более 12 млн рублей. Открытие обновлённого центра долгожданное и радостное событие для всех жителей микрорайона.

- По сравнению с тем, что было до этого, сейчас – просто замечательно. Светлое, красивое здание. Самое главное, что детям есть куда пойти в свободное время. Мне очень все понравилось. Я просто не узнаю это здание, - поделилась жительница мкрн Комушка Валентина Синегрибова.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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