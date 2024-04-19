Общество 19.04.2024 в 09:12

Жители Улан-Удэ могут получить вознаграждение от городского «Водоканала»

Его размер составляет 5000 рублей
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Текст: Елена Патрикеева
Жители Улан-Удэ могут получить вознаграждение от городского «Водоканала»

С 1 мая в «Водоканале» стартует акция «Выяви самовольщика - получи вознаграждение». Она продлится до 31 декабря 2024 года.

В рамках акции любой житель Улан-Удэ сможет получить денежное вознаграждение в размере 5000 рублей за сообщение о факте самовольного подключения к системам холодного водоснабжения и водоотведения, пояснили на предприятии.

Передать информацию специалистам можно двумя способами:

1) Позвонить на автоответичк в call-центр по телефону: 8 (3012) 37-99-00,

2) Отправить сообщение на электронную почту:

- для юридических лиц: retail.yl@vdk03.ru

- для физических лиц: retail.fl@vdk03.ru

«Сообщение о самовольном подключении к системам холодного водоснабжения и водоотведения должно содержать в себе адрес и номер дома самовольного подключенного объекта, материалы фото и (или) видеофиксации с привязкой к месту выявленного нарушения, а также информацию, необходимую для зачисления денежных средств физическому или юридическому лицу (адрес, номер лицевого счета копия паспорта, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты)», - уточняют специалисты «Водоканала».

После обращения жителей бригада улан-удэнского «Водоканала» выезжает на место для составления акта обследования о самовольном подключении и пользовании централизованной системой холодного водоснабжения и водоотведения.

Фото: «Номер Один»

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водоканал улан-удэ акции

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