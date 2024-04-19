На площади Советов в Улан-Удэ моют голову Ленина

Памятник Владимиру Ленину моют на площади Советов в Улан-Удэ. Памятник очищают с помощью моющих средств и воды без использования химикатов, чтобы не повредить поверхность.

До этого специалисты отмыли фигуры бурятских богатырей – баатаров с обеих сторон Богатырского моста, памятник Пушкину в одноимённом сквере, скульптуры «Юность Бурятии», «Гостеприимная Бурятия», памятник БАмовцам, а также композиции на мосту через реку Селенга и на мосту «Бегущая лань».





Фото: скриншот видео