Общество 19.04.2024 в 11:02
На площади Советов в Улан-Удэ моют голову Ленина
Памятник очищают с помощью моющих средств и воды без использования химикатов
Памятник Владимиру Ленину моют на площади Советов в Улан-Удэ. Памятник очищают с помощью моющих средств и воды без использования химикатов, чтобы не повредить поверхность.
До этого специалисты отмыли фигуры бурятских богатырей – баатаров с обеих сторон Богатырского моста, памятник Пушкину в одноимённом сквере, скульптуры «Юность Бурятии», «Гостеприимная Бурятия», памятник БАмовцам, а также композиции на мосту через реку Селенга и на мосту «Бегущая лань».
Фото: скриншот видео