В театре оперы и балета Улан-Удэ появилась новая интерактивная панель

В Улан-Удэ на втором этаже в фойе Бурятского театра оперы и балета установили интерактивную панель для зрителей. Благодаря ей посетители театра смогут познакомиться с историей, фотографиями, видеороликами и репертуаром.

«Это очень удобно и практично. Во многих крупных театрах уже давно есть такие панели. Мы благодарим министерство культуры Бурятии и наших партнёров, благодаря которым мы смогли её приобрести», - рассказал директор театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.

Партнёрами выступили Центр ядерной медицины Улан-Удэ и бурятское отделение Сбербанка.

По словам директора театра Дмитрия Дылыкова, также в ближайших планах - обновить кассовую зону и музей театра на 3-м этаже.

Фото: пресс-служба Министерства культуры РБ