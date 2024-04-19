В Бурятии наградили Почетных доноров России

Вчера в Республиканской станции переливания крови состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почетный донор России». Почетным донорам вручили нагрудный знак нового образца, удостоверение, а также памятные сувениры и благодарственные письма от Станции переливания крови и российского Красного креста.

«В настоящее время в Бурятии насчитывается 2494 Почетных доноров СССР и России. И сегодня их ряды пополнил 31 донор, которые как минимум 40 раз в своей жизни сдали кровь или 60 раз плазму», — рассказала главный врач республиканксой станции переливания крови Марина Бутуханова.

Также благодарственные письма вручили волонтерам донорского движения, студентам ВУЗов и ССУЗов, которые вот уже много лет являются верными помощниками Службы крови Бурятии.

«Мы проводим большую работу по формированию федерального регистра доноров костного мозга. Сегодня около 1300 жителей Бурятии состоят в этом регистре. Если понадобится кому-то пересадка костного мозга, то из федерального регистра будет подбираться максимально подходящий донор, который сможет спасти жизнь», — отметила начальник отдела медпомощи взрослому населению МЗ РБ Светлана Ошорова.

Всех присутствующих песнями порадовали солисты народной студии эстрадного вокала «Голос» Светлана Виноградова и Александр Полянский, врач-анестезиолог-реаниматолог Баунтовской центральной районной больницы Чингис Регзенов.

Фото: соцсети «Службы крови Бурятии»



