Общество 20.04.2024 в 13:09

«Физически тоже надо работать. Тем более, на свежем воздухе»

Глава Бурятии принял участие в общегородском субботнике
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Текст: Андрей Константинов
«Физически тоже надо работать. Тем более, на свежем воздухе»
20 апреля в Улан-Удэ прошел общегородской субботник. На уборку парков, скверов, дворов и улиц вышли представители муниципальных организаций, предприниматели, общественные организации и неравнодушные граждане. В субботнике также принял участие и глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Физически тоже надо работать. Тем более, на свежем воздухе, а то все время в кабинете. Присоединяйтесь! Всем нашим жителям предлагаю выйти и сделать город чище и красивее. С каждым годом, мне кажется, на субботники выходит все больше жителей. У нас вообще очень активные граждане. Те же ТОСовцы постоянно занимаются благоустройством территории, то есть это не разовая акция какая-то, - отметил Алексей Цыденов.

Напомним, С 1 по 30 апреля в Улан-Удэ проходит традиционный месячник чистоты.

- Традиционно после зимы мы наводим чистоту в городе. Это замечательно, что столько жителей присоединяются к акции. Убираться надо не только на территориях вместе с организацией, но и около дома, у подъезда, возле своих гаражей. Сделаем город чище и будем жить  хорошо и прекрасно. Для нас это не в тягость, а в радость. Всем хорошего дня! - пожелала жительница столицы республики Евгения.

Вместе с субботниками также проходит ежегодная акция «Город без покрышек». Все собранные использованные автомобильные шины будут переданы на переработку для производства резинопола и резиновой плитки.

Кроме того, сегодня с 8 утра до 19 вечера на полигоне в Вахмистрово будут бесплатно принимать любой мусор, кроме строительного.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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