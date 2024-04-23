В Курумканском районе Бурятии продолжают тушить лесной пожар

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено два лесных пожара в Курумканском и Заиграевском районах.

На утро 23 апреля продолжаются работы по тушению лесного пожара в Курумканском районе, который возник по вине местного населения. На ликвидации работают 11 сотрудников лесной охраны, задействовано 3 единицы техники. Полностью потушить пожар планируют во второй половине дня, сообщили в агентстве лесного хозяйства.

Пожар в Заиграевском районе ликвидировали в первые сутки, 22 апреля. Причиной возгорания стал переход огня с земель иных категорий. На тушении было задействовано 50 человек из числа лесной охраны и пожарных–десантников, 8 единиц лесопожарной техники. Площадь, пройденная огнём, составила 14,7 гектар, уточнили в РАЛХе.

В агентстве лесного хозяйства напоминают, что в соответствии с правилами противопожарного режима запрещается выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов.

Фото: Агентство лесного хозяйства РБ