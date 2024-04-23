Общество 23.04.2024 в 10:40

Социальный фонд Бурятии будет работать в субботу 27 апреля

29, 30 апреля и 1 мая  клиентские офисы работать  не будут
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Текст: Служба информации "Номер один"
Социальный фонд Бурятии будет работать в субботу 27 апреля

С учетом праздничных дней обслуживание граждан в клиентских офисах фонда будет осуществляться с понедельника (22 апреля) по субботу (27 апреля) включительно.

Согласно постановлению правительства РФ в 2024 году выходной день 27 апреля переносится на 29 апреля. В связи с этим прием граждан в субботний день будет организован по графику работы в будний день: с 8 ч. 30 мин до 17 ч. 30 мин.

29, 30 апреля и 1 мая клиентские офисы работать не будут. В обычном режиме обслуживание граждан по вопросам пенсионного и социального обеспечения начнется со 2 мая.

Записаться на прием жители Бурятии могут через электронный сервис Социального фонда России. Уточнить актуальное расписание работы ближайшей клиентской службы с учетом всех изменений всегда можно по телефону контакт-центра: 8-800-1-00000-1 (звонок бесплатный из любого региона России).


Фото: СФР

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