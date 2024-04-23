В Бурятии продолжается ремонт моста через реку Гарга

В Курумканском районе капитально ремонтируют мост через реку Гарга на местной автодороге Могойто-Майский. Она соединяет населенные пункты Арзгун и Майский с райцентром, поэтому обеспечение проезда очень важно для местных жителей.

На сегодняшний день подрядчик ведет подготовку к установке ригелей, продолжает работы по связке опор, прокраске пролетных строений. На объекте трудятся 14 рабочих, 10 единиц техники, сообщили в Минтрансе Бурятии.

«Старое сооружение находилось в предаварийном состоянии, поэтому было принято решение о его капитальном ремонте. Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные работы» в прошлом году нами был заключен контракт с компанией «Сибдорстрой управление» и сегодня на объекте идут работы, в графике, отставаний нет», - рассказал глава Курумканского района Леонид Будаев.

Длина нового моста составит порядка 88 метров. Опоры будут железобетонными, пролетное строение металлическим. Кроме того, проектом предусмотрены водоотвод, укрепление габионами, подходы к мосту, уточнили в министерстве.

Ввод моста в эксплуатацию планируется в этом году. Стоимость работ составляет более 106 миллионов рублей.

Фото: Минтранс Бурятии



