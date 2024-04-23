В Бурятии с дороги убирают огромные ледяные торосы

В Прибайкальском районе Бурятии продолжается расчистка дороги Турунтаево - Острог-Покровка – Шергино. Напомним, там участок дороги с 17 по 24 км завалило ледяными торосами.Как сообщили в Минтрансе Бурятии, на сегодня дорожникам удалось расчистить 4,5 км. Восстановительные работы продолжаются. Транспортное сообщение с селом Покровка осуществляется по дороге через село Шергино.«В настоящее время нерасчищенным остался участок в 2,5 км. Объем работы очень большой, высота ледяных торосов местами достигает 3-х метров в высоту, работы продолжаются», - отметили в управлении региональных дорог.Сейчас на участке работают два погрузчика, грейдер и бульдозер. Движение по-прежнему ограничено.Фото: Минтранс Бурятии