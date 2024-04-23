Общество 23.04.2024 в 10:59
В Бурятии с дороги убирают огромные ледяные торосы
Они достигают трех метров в высоту
Текст: Андрей Константинов
В Прибайкальском районе Бурятии продолжается расчистка дороги Турунтаево - Острог-Покровка – Шергино. Напомним, там участок дороги с 17 по 24 км завалило ледяными торосами.
Как сообщили в Минтрансе Бурятии, на сегодня дорожникам удалось расчистить 4,5 км. Восстановительные работы продолжаются. Транспортное сообщение с селом Покровка осуществляется по дороге через село Шергино.
«В настоящее время нерасчищенным остался участок в 2,5 км. Объем работы очень большой, высота ледяных торосов местами достигает 3-х метров в высоту, работы продолжаются», - отметили в управлении региональных дорог.
Сейчас на участке работают два погрузчика, грейдер и бульдозер. Движение по-прежнему ограничено.
Фото: Минтранс Бурятии
Как сообщили в Минтрансе Бурятии, на сегодня дорожникам удалось расчистить 4,5 км. Восстановительные работы продолжаются. Транспортное сообщение с селом Покровка осуществляется по дороге через село Шергино.
«В настоящее время нерасчищенным остался участок в 2,5 км. Объем работы очень большой, высота ледяных торосов местами достигает 3-х метров в высоту, работы продолжаются», - отметили в управлении региональных дорог.
Сейчас на участке работают два погрузчика, грейдер и бульдозер. Движение по-прежнему ограничено.
Фото: Минтранс Бурятии
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