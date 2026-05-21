Заработок на маркетплейсе стоил улан-удэнцу 58 тысяч рублей

В Улан-Удэ 40-летний местный житель стал очередной жертвой мошенников и потерял около 58 тысяч рублей. Мужчина пытался заработать на маркетплейсе, однако почуял подвох слишком поздно, поэтому остался без денег.

- В мессенджере потерпевшему пришло сообщение от неизвестного, который представился сотрудником крупного маркетплейса, предложив дополнительный заработок. Мужчина согласился, предоставил свои контактные данные, и вскоре ему написала женщина, назвавшаяся куратором, - рассказали в полиции республики.

Она подробно разъяснила условия работы и направила ссылку для регистрации. Излишне доверчивый мужчина действовал строго по инструкции. Сначала он перевёл небольшую сумму на указанный мошенниками банковский счёт, а затем сделал ещё несколько переводов на общую сумму свыше 55 тысяч рублей. Однако когда решил вывести заработанные средства, для разблокировки выплат его попросили пополнить баланс аккаунта. Только в этот момент горожанин заподозрил неладное и понял, что его обманывают.

Общий материальный ущерб составил около 58 тысяч рублей, добавили в полиции.

