Общество 21.05.2026 в 10:07

Заработок на маркетплейсе стоил улан-удэнцу 58 тысяч рублей

Мужчина поверил в лёгкие деньги и лишился своих сбережений
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ 40-летний местный житель стал очередной жертвой мошенников и потерял около 58 тысяч рублей. Мужчина пытался заработать на маркетплейсе, однако почуял подвох слишком поздно, поэтому остался без денег.

- В мессенджере потерпевшему пришло сообщение от неизвестного, который представился сотрудником крупного маркетплейса, предложив дополнительный заработок. Мужчина согласился, предоставил свои контактные данные, и вскоре ему написала женщина, назвавшаяся куратором, - рассказали в полиции республики.

Она подробно разъяснила условия работы и направила ссылку для регистрации. Излишне доверчивый мужчина действовал строго по инструкции. Сначала он перевёл небольшую сумму на указанный мошенниками банковский счёт, а затем сделал ещё несколько переводов на общую сумму свыше 55 тысяч рублей. Однако когда решил вывести заработанные средства, для разблокировки выплат его попросили пополнить баланс аккаунта. Только в этот момент горожанин заподозрил неладное и понял, что его обманывают.

Общий материальный ущерб составил около 58 тысяч рублей, добавили в полиции.

Фото: нейросеть

 

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
