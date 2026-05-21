Общество 21.05.2026 в 09:35

Пенсионерка из Бурятии стала жертвой группы-ловушки «О пенсиях и законах»

74-летняя сельчанка лишилась сбережений
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Пенсионерка из Бурятии стала жертвой группы-ловушки «О пенсиях и законах»

В Бурятии 74-летняя жительница села Шартыкей стала жертвой аферистов и осталась без 6 750 рублей, пытаясь получить надбавку к пенсии. Об очередном случае мошенничества рассказали в полиции республики.

- В одном из мессенджеров пожилая женщина нашла группу под названием «О пенсиях и законах». Ее внимание привлекло объявление о возможности оформления доплаты к пенсии. Она связалась с администратором сообщества и тот подробно объяснил ей алгоритм получения надбавки. За оформление услуг и так называемые шаблоны заявлений, пенсионерка перевела на указанные реквизиты сначала 250 рублей, а затем ещё 6 500 рублей, - сообщили в МВД.

После получения оплаты мошенники действительно прислали женщине какие-то файлы, однако открыть их ей так и не удалось. Когда потерпевшая попыталась повторно связаться с консультантом, он просто перестал выходить на связь, добавили в полиции республики.

Фото: нейросеть

Теги
мошенники

Все новости

В центре Улан-Удэ разрушается тротуарная плитка
21.05.2026 в 10:18
Заработок на маркетплейсе стоил улан-удэнцу 58 тысяч рублей
21.05.2026 в 10:07
Мэр Улан-Удэ проверил отремонтированную дорогу
21.05.2026 в 09:46
Пенсионерка из Бурятии стала жертвой группы-ловушки «О пенсиях и законах»
21.05.2026 в 09:35
В Бурятии сельчанка едва не лишилась денег из-за посылки от ухажёра
21.05.2026 в 09:25
В Бурятии прошли первые задержания по делу о гибели людей на Байкале
21.05.2026 в 09:23
В Бурятии не могут одолеть лесной пожар в Муйском райне
21.05.2026 в 09:11
Дальневосточная ипотека: что изменилось для покупателей квартир по переуступке
21.05.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 21 мая 2026 года
21.05.2026 в 06:02
Зурхай на четверг, 21 мая
21.05.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В центре Улан-Удэ разрушается тротуарная плитка
Ее уложили только в прошлом году
21.05.2026 в 10:18
Заработок на маркетплейсе стоил улан-удэнцу 58 тысяч рублей
Мужчина поверил в лёгкие деньги и лишился своих сбережений
21.05.2026 в 10:07
Мэр Улан-Удэ проверил отремонтированную дорогу
Она разгрузила основную магистраль на улице Николая Петрова
21.05.2026 в 09:46
В Бурятии сельчанка едва не лишилась денег из-за посылки от ухажёра
Романтику за 50 тысяч пресекла банковская система
21.05.2026 в 09:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru