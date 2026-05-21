Пенсионерка из Бурятии стала жертвой группы-ловушки «О пенсиях и законах»

В Бурятии 74-летняя жительница села Шартыкей стала жертвой аферистов и осталась без 6 750 рублей, пытаясь получить надбавку к пенсии. Об очередном случае мошенничества рассказали в полиции республики.

- В одном из мессенджеров пожилая женщина нашла группу под названием «О пенсиях и законах». Ее внимание привлекло объявление о возможности оформления доплаты к пенсии. Она связалась с администратором сообщества и тот подробно объяснил ей алгоритм получения надбавки. За оформление услуг и так называемые шаблоны заявлений, пенсионерка перевела на указанные реквизиты сначала 250 рублей, а затем ещё 6 500 рублей, - сообщили в МВД.

После получения оплаты мошенники действительно прислали женщине какие-то файлы, однако открыть их ей так и не удалось. Когда потерпевшая попыталась повторно связаться с консультантом, он просто перестал выходить на связь, добавили в полиции республики.

