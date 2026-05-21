21.05.2026

Зурхай на четверг, 21 мая

Пятый лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Курицы, Коровы и Змеи, проводить чтение священных текстов, а также совершать прочие умиротворяющие действия.

Неблагоприятно: для людей года Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; для торговли, работы с деревом, дел, связанных с усопшим, праздников и застолий с родственниками.

Стрижка волос: к приумножению имущества.

Дорога: благоприятно путешествовать (кроме направления на запад) и возвращаться обратно.

