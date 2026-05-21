Мэр Улан-Удэ проверил отремонтированную дорогу

«Проехал по обновлённой дороге на автобусе, чтобы оценить, как выполнен ремонт, как работают маршруты и удобно ли теперь жителям», - сообщил градоначальник в своем канале в «МАКС»





Дорога разгрузила основную магистраль на улице Николая Петрова и открыла короткий путь на Верхнюю Березовку. Теперь здесь можно проехать без пробок и ям.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как отремонтировали дорогу на улице Юннатов.Как рассказал мэр, работы на этой улице начались в прошлом году. Участок длиной более километра соединяет конечную 55‑го маршрута в микрорайоне Орешкова с дорогой Улан‑Удэ – Турунтаево – Курумкан. Там уложили новый асфальт, установили 25 опор освещения, сделали тротуары, 4 пешеходных перехода, остановки и автопавильоны.«После того, как ремонт был завершён, для удобства жителей я поручил продлить 55‑й маршрут до дацана на Верхней Березовке. Теперь пассажиры даже из микрорайонов Сокол и Аэропорт могут без пересадок добраться сюда, а местные жители – быстрее попасть в город. Сейчас по маршруту курсирует 21 автобус малого класса, интервал движения – 10-15 минут. Перевозчик добавил ещё 3 автобуса. Поговорил с пассажирами. Все отмечают, что стало гораздо удобнее и безопаснее», - отметил Игорь Шутенков.