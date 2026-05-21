Общество 21.05.2026 в 09:25

В Бурятии сельчанка едва не лишилась денег из-за посылки от ухажёра

Романтику за 50 тысяч пресекла банковская система
Текст: Елена Кокорина
В Заиграевском районе Бурятии 50-летняя жительница села Мухор-Тала чуть не перевела мошенникам 50 тысяч рублей за страховку посылки от виртуального знакомого.

В полиции Бурятии рассказали, что недавно к ним обратилась женщина с заявлением о попытке «развода» на деньги. Оказалось, что потерпевшая нашла в соцсетях ссылку на скачивание приложения для знакомств, установила его и зарегистрировалась. Там она познакомилась с мужчиной, который быстро вошёл в доверие. 

В ходе романтической переписки новый знакомый сообщил, будто бы отправил женщине посылку. Однако для её получения ухажёр попросил оплатить страховой взнос в размере 50 тысяч рублей.

Сельчанка попыталась перевести деньги, но операцию автоматически заблокировал банк, так как система посчитала платёж весьма подозрительным и опасным. Только после этого потерпевшая осознала, что её обманывают и обратилась за помощью в полицию.

Фото: нейросеть

