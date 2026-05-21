В Бурятии не могут одолеть лесной пожар в Муйском райне

73 человека работают на тушении лесного пожара в Муйском районе Бурятии. Вместе с небольшим пожаром, возникшим в Курумканском районе, их площадь составляет свыше 300 гектаров. Борьбу с огнем ведут 73 человека. Задействовано 11 единиц спецтехники.

В РАЛХ сообщили, что пожар в Курумканском районе локализован на площади 25 га, с ним обещают справиться в течение дня. Ситуация с пожаром в Муйском районе сложнее и сейчас осуществляется наращивание группировки для его тушения.

- Чтобы увеличить силы, туда направлены 18 сотрудников авиалесоохраны из Бичурского и Улан-Удэнского авиаотделений, 20 пожарных десантников Усть-Баргузинского авиаотделения уже работают на пожаре, - пояснили в отделе охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства.

Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, добавили в ведомстве.

