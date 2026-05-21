Дальневосточная ипотека: что изменилось для покупателей квартир по переуступке

«Правда ли, что с мая 2026 года в Бурятии больше нельзя купить квартиру по Дальневосточной ипотеке, если сделка проходит по договору долевого участия? Нам предложили вариант с переуступкой от другого дольщика, но знакомые сказали, что теперь льготную ставку по такой схеме не дают». Алексей, Тарбагатайский район.

С 1 мая 2026 года банки действительно перестали выдавать Дальневосточную и Арктическую ипотеку на сделки, которые оформляются по договору уступки права требования — то есть при покупке квартиры не напрямую у застройщика, а у другого дольщика или инвестора.

Раньше такая возможность была, и многие пользовались переуступкой, чтобы получить готовую планировку, которой уже не осталось у застройщика, или сэкономить на первоначальном взносе. Теперь этот путь для льготной ипотеки закрыт.

Важно не перепутать! Сама по себе переуступка по ДДУ не запрещена. Закон (214-ФЗ) её по-прежнему допускает. Но льготная ставка 2% годовых к таким сделкам больше не применяется. Если вы захотите купить квартиру по переуступке, кредит вам дадут, но уже по обычной рыночной ставке — а это сегодня порядка 17–20% годовых в зависимости от банка.

Что же делать, если вы как раз сейчас выбираете квартиру в новостройке в Бурятии и рассчитываете на Дальневосточную ипотеку? Самый надежный и теперь единственный путь — покупать жилье напрямую у застройщика по стандартному договору долевого участия (ДДУ). Перед бронированием обязательно уточните, что продавец — именно застройщик, а не инвестор, и попросите банк подтвердить, что объект подходит под условия программы.

Если же квартира вашей мечты доступна только по переуступке, варианта два: либо покупать ее без Дальневосточной ипотеки (за свои деньги или по рыночному кредиту), либо поискать другую льготную программу, например «Семейную ипотеку», если вы под нее подходите.

