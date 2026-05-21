В Улан-Удэ остановили стройку на элитной земле

Сейчас на прилегающей к тропе территории уже вовсю идет вырубка. Рабочие валят деревья. По оценкам специалистов, под вырубку уйдет не менее гектара паркового леса.





В Улан-Удэ разгорается новый земельный конфликт. На этот раз в самом сердце Верхней Березовки, рядом с Этнографическим музеем, где в прошлом году на федеральные деньги построили эталонную для всего Дальнего Востока экотропу. За неделю там проходят несколько тысяч горожан. Местные жители используют этот маршрут, чтобы ежедневно ходить и оздоравливаться. Однако прямо сейчас на прилегающей территории пилят деревья под строительство очередного дачного некоммерческого товарищества. Земля под застройку выделена еще при прежнем мэре Александре Голкове, а планы развития этой территории за последние десять лет менялись несколько раз. Изначально здесь планировали открыть зоопарк под открытым небом.Речь идет об участке за Этнографическим музеем, который, согласно проекту планировки района 2013 года «Зона отдыха Верхняя Березовка», предназначался под устройство зоопарка под открытым небом. Однако решением прежней администрации города земля отдана под индивидуальное дачное строительство.- Это такой привет из 2013 - 2015 годов, когда был другой градоначальник, другие исполнители. И сейчас концов, скорее всего, не найдешь. Вместо прекрасного леса город получит очередное ДНТ. «Тамир», - рассказывает президент Ассоциации по развитию экотуризма «Большая Байкальская тропа - Бурятия» Андрей Сукнев.Формально чиновники под руководством прежнего мэра Александра Голкова действовали в рамках зонирования, но сам подход - отдать под коттеджи парковую зону, которая должна была стать общественным пространством - вызывает вопросы. Тем более что земля эта находится в черте города, окружена рекреационными объектами и обладает колоссальной экологической ценностью.В прошлом году здесь же на федеральные средства построили участок экотропы. Этот проект стал визитной карточкой не только Бурятии, но и всего Дальневосточного федерального округа.- Эта тропа - эталон для Дальнего Востока. Потому что на Дальнем Востоке никто тропы, кроме нас, не строит и не умеет строить. Улан-Удэ единственный в прошлом году закончил тропу. Остальные по проекту «Тропы Дальнего Востока» будут заканчивать в сентябре. Есть чем гордиться, - говорит Андрей Сукнев.Тропа здоровья соединила микрорайоны Аршан и Верхняя Березовка, ее общая протяженность составила почти 21 километр. На маршруте установили смотровые площадки, места для отдыха, модульные туалеты, а также провели видеонаблюдение. Задумывалась она как всесезонная и доступная для всех горожан - от маломобильных граждан до мам с колясками. По словам Сукнева, туристы из других регионов отмечают ее доступность и красоту сибирской природы.Андрей Сукнев лично общался с рабочими на месте.- Там уже при мне подходили люди и недоумевали. Те, кто сейчас работает на месте, это просто исполнители. Им сказали работать и дали бумаги, которые они и показывают. По бумагам видно, что эта земля разделена на участки. И только от первого участка, который сейчас выпиливают, волосы встают дыбом, - делится он.В интернете уже появились объявления о продаже участков. Прикинув площадь всей территории и сопоставив ее с рыночными ценами на землю в этом районе, можно получить сумму порядка 100 млн рублей. Именно столько, по оценкам, могут заработать те, кто стоит за вырубкой леса в самом центре рекреационной зоны Улан-Удэ.Земли Верхней Березовки - лакомый кусок для застройщиков. Здесь уже происходили громкие скандалы. В 2013 году минимущества сдало в аренду 36 гектаров под строительство пансионатов. Фирма «Березка плюс» задолжала по аренде, но вместо расторжения договора чиновники заключили с ней инвестсоглашение. Предприниматели построили коттеджи, выкупили землю по бросовой цене и перепродали участки частникам. Прокуратура доказала, что сделки были притворными, землю вернули республике, строения снесли, а бывшего гендиректора осудили условно.Еще более масштабный конфликт - вокруг земель БурНИИСХа, где десятилетиями существовали дачные поселки на федеральной земле. Часть участков удалось передать городу, остальные до сих пор находятся в подвешенном состоянии.Это, конечно, лишь малая часть земельных разборок прошлых лет вокруг земель Верхней Березовки. Так уж сложилось, что чем выше экологическая, природная ценность участков, тем сильнее его старались заполучить.Ситуацию с вырубкой леса под ДНТ «Тамир» прокомментировала председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.- По имеющейся информации, несколько лет назад эти лесные участки продали в частные руки. Считаю, что варварская вырубка леса в этом месте недопустима. Любое строительство ликвидирует последний крупный зеленый коридор между Улан-Удэ и пригородом, - написала она.Общественная палата уже подготовила обращения в администрацию города и прокуратуру. Главные вопросы: на каком основании лесную территорию перевели в категорию застройки; проводились ли публичные слушания; законна ли продажа участков? Активисты предлагают приостановить рубки до независимой экологической и юридической экспертизы, а затем провести прокурорскую проверку законности выделения и продажи лесных участков.- Можно рассмотреть возможность изменения статуса лесного массива - создать особо охраняемую природную территорию местного значения или зеленую зону города, чтобы навсегда запретить там застройку, - добавила Татьяна Думнова.Парадокс ситуации в том, что строительство самой тропы, наоборот, защищало лес. Как объясняют специалисты, маршруты прокладывают среди деревьев, вырубая лишь единичные тонкомерные экземпляры. Тропы выполняют роль противопожарных разрывов и позволяют вести общественный мониторинг.- Где проходит тропа, там самый чистый лес, - говорят экологи. Если же на месте леса появятся коттеджи, не исключено, что доступ горожан к природе будет закрыт.- Согласно зонированию проекта планировки района 2013 года «Зона отдыха Верхняя Березовка», территория за Этнографическим музеем планировалась под устройство зоопарка под открытым небом. Но после этого по заказу администрации иногородними проектировщиками несколько раз вносились изменения, - заключает Андрей Сукнев.Вопрос сейчас стоит ребром: город или частная застройка? Лес или очередные коттеджи, доступ к которым будет закрыт для большинства жителей? Сейчас администрация города пытается разгрести внезапный «привет» от своих предшественников, выяснить законность передачи земли. А на месте вырубки уже груды спиленных веток и свежие пни.Между тем официальная реакция властей не заставила себя ждать. Мэр столицы Игорь Шутенков лично вмешался в ситуацию.- В данное время мы тщательно разбираемся в ситуации. История давняя. 15 лет назад, в 2011 году, комитет по имуществу администрации города предоставил в частную собственность земельные участки. Они не использовались. Более того, в течение этих лет участки становились предметом купли-продажи и передавались новым собственникам, - комментируют происходящее в администрации Железнодорожного района, которая выехала на место вместе с природоохранной прокуратурой.Администрация района связалась с собственниками и договорилась приостановить работу, власти уверяют, что в настоящий момент деревья не вырубают. Бригада рабочих покинула площадь участка до выяснения всех обстоятельств и переговоров с собственниками.В администрации Железнодорожного района также отметили, что приложат все усилия, чтобы свести к минимуму вред окружающей среде. И даже в случае необходимости готовы выделить собственникам земельные участки в других частях города взамен земли у Этнографического.Остается ждать и наблюдать, как будет развиваться ситуация. Хочется верить, что власть и частники смогут договориться и природа у тропы здоровья останется нетронутой.Фото: предоставлены А. Сукневым