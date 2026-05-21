Происшествия 21.05.2026 в 09:23

В Бурятии прошли первые задержания по делу о гибели людей на Байкале

Задержаны судоводитель и владелец перевернувшегося судна
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прошли первые задержания по делу о гибели людей на Байкале
Фото: Следственный комитет на транспорте
В Бурятии в рамках расследования уголовного дела о гибели пяти человек на Байкале задержаны судоводитель и владелец опрокинувшейся аэролодки. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, 19 мая в Прибайкальском районе Бурятии на Байкале перевернулась аэролодка с туристами. В ледяной воде оказались 17 человек, причем спасательных жилетов у них не было. В результате 5 человек погибли, остальным удалось спастись, им оказали медицинскую помощь.


«Владелец судна не поставил его на учет в установленном порядке и допустил к управлению им судоводителя, не имеющего соответствующих прав. Кроме того, вместимость лодки допускала нахождение на борту не более 12 человек», - рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. 

В ходе допроса обвиняемые признали вину. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигурантов под стражу.
Теги
Байкал несчастный случай

Все новости

В центре Улан-Удэ разрушается тротуарная плитка
21.05.2026 в 10:18
Заработок на маркетплейсе стоил улан-удэнцу 58 тысяч рублей
21.05.2026 в 10:07
Мэр Улан-Удэ проверил отремонтированную дорогу
21.05.2026 в 09:46
Пенсионерка из Бурятии стала жертвой группы-ловушки «О пенсиях и законах»
21.05.2026 в 09:35
В Бурятии сельчанка едва не лишилась денег из-за посылки от ухажёра
21.05.2026 в 09:25
В Бурятии прошли первые задержания по делу о гибели людей на Байкале
21.05.2026 в 09:23
В Бурятии не могут одолеть лесной пожар в Муйском райне
21.05.2026 в 09:11
Дальневосточная ипотека: что изменилось для покупателей квартир по переуступке
21.05.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 21 мая 2026 года
21.05.2026 в 06:02
Зурхай на четверг, 21 мая
21.05.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Бурятии не могут одолеть лесной пожар в Муйском райне
С ним сражаются десятки человек и единиц спецтехники
21.05.2026 в 09:11
«Его отбросило на проезжую часть под колеса»
В Новосибирске судят пенсионера за смерть сбитого им пешехода
20.05.2026 в 15:25
В Улан-Удэ отменен рекорд по наказанию за взятки
Это уже второй случай отмены суровых приговоров за последнее время
20.05.2026 в 14:25
Суд вынес приговор водителю самосвала, который угробил главу села
В ходе ДТП в Забайкалье погибла уроженка Бурятии
20.05.2026 в 09:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru