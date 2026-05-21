Происшествия 21.05.2026 в 09:23
В Бурятии прошли первые задержания по делу о гибели людей на Байкале
Задержаны судоводитель и владелец перевернувшегося судна
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в рамках расследования уголовного дела о гибели пяти человек на Байкале задержаны судоводитель и владелец опрокинувшейся аэролодки. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
«Владелец судна не поставил его на учет в установленном порядке и допустил к управлению им судоводителя, не имеющего соответствующих прав. Кроме того, вместимость лодки допускала нахождение на борту не более 12 человек», - рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В ходе допроса обвиняемые признали вину. Сейчас с ними проводятся следственные действия.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигурантов под стражу.
Напомним, 19 мая в Прибайкальском районе Бурятии на Байкале перевернулась аэролодка с туристами. В ледяной воде оказались 17 человек, причем спасательных жилетов у них не было. В результате 5 человек погибли, остальным удалось спастись, им оказали медицинскую помощь.
