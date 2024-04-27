Улан-удэнцев приглашают отметить 1 мая в парке «Юбилейный»

1 мая в 14. 00 в парке «Юбилейный» (ул. Жердева, 104В) пройдет праздничная программа «Широка страна моя родная» (возрастное ограничение 0+).

Гостей праздника ждет множество увлекательных программ для детей и взрослых: конкурсы, спортивные игры, мастер-классы и многое другое. На главной сцене выступят ведущие творческие коллективы и солисты города Улан-Удэ и кавер-группа «Лэйкерс».

Также с 11:00 до 17:00 пройдет открытый турнир по шахматам «Серебряная ладья» 2024 среди старшего поколения. К турниру приглашаются женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет. Все участники будут отмечены призами, а победители получат ценные подарки от партнеров.

Возрастное ограничение 0+.





Фото: Номер один

