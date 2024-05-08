Происшествия 08.05.2024 в 14:57
В пригороде Улан-Удэ загорелся лес
К месту происшествия стягивают пожарных
Текст: Андрей Константинов
Сегодня днем в районе микрорайона Дивизионной возник лесной пожар. Как сообщили в мэрии города, сейчас туда направлены дополнительные силы пожарной службы и маневренной группы администрации города. Более точную информацию о случившемся власти обещали сообщить позже.
Напомним, сейчас крупный лесной пожар бушует возле поселка Новокижингинск. Для его тушения объявлен сбор добровольцев. Еще один крупный пожар площадью почти в тысячу гектаров уже несколько дней тушат в Муйском районе.
Фото: «Наша ДВЗ»
Напомним, сейчас крупный лесной пожар бушует возле поселка Новокижингинск. Для его тушения объявлен сбор добровольцев. Еще один крупный пожар площадью почти в тысячу гектаров уже несколько дней тушат в Муйском районе.
Фото: «Наша ДВЗ»
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