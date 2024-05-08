Пара из Бурятии поженится на всероссийском свадебном фестивале

На всероссийском свадебном фестивале молодая пара из Бурятии официально зарегистрирует свой брак. Фестиваль пройдет на ВДНХ в Москве в рамках выставки-форума «Россия».

- Фестиваль продлится больше недели — до 19 мая. Все федеральные округа привезут пары, которые в течение недели также поженятся на выставке «Россия». То есть за время проведения фестиваля соединят сердца более 200 пар, — рассказала заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

«Самая массовая свадьба состоится в первый день фестиваля - 12 мая. На главной уличной сцене выставки поженятся более 150 пар со всей страны. Ведущими церемонии выступит семейная пара Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, а брак официально зарегистрируют сотрудники управления ЗАГС Москвы», - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.

Молодожёнам передадут огонь всероссийского семейного очага «Сердце России». Ранее он был зажжён в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием президента РФ Владимира Путина.

Фото: Правительство РБ