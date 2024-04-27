В Бурятии начальником пожарной части стала женщина

Начальником 65-й пожарной части 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ назначена Галина Фёдорова. Как сообщил вайбер-чат «Тарбагатай-инфо.24/7» до этого она более 15 лет служила в полиции.«Работа с людьми? Привычное дело! Пожары? Справлюсь!», - прокомментировала свое назначение Галина Фёдорова.Администрация района уже поздравила её с новой должностью, пожелав успехов, удачи, а также профессионального и карьерного роста.Фото: «Тарбагатай-инфо.24/7»