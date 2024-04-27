Общество 27.04.2024 в 12:18
В Бурятии начальником пожарной части стала женщина
До нового назначения Галина Фёдорова более 15 лет проработала в полиции
Текст: Андрей Константинов
Начальником 65-й пожарной части 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ назначена Галина Фёдорова. Как сообщил вайбер-чат «Тарбагатай-инфо.24/7» до этого она более 15 лет служила в полиции.
«Работа с людьми? Привычное дело! Пожары? Справлюсь!», - прокомментировала свое назначение Галина Фёдорова.
Администрация района уже поздравила её с новой должностью, пожелав успехов, удачи, а также профессионального и карьерного роста.
Фото: «Тарбагатай-инфо.24/7»
«Работа с людьми? Привычное дело! Пожары? Справлюсь!», - прокомментировала свое назначение Галина Фёдорова.
Администрация района уже поздравила её с новой должностью, пожелав успехов, удачи, а также профессионального и карьерного роста.
Фото: «Тарбагатай-инфо.24/7»
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