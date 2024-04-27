В Монголии спели популярные российские песни 90-х годов

Монгольские любители российской эстрады собрались в гитарном клубе на песенном вечере, чтобы спеть популярные в стране российские хиты 90-х годов.Как сообщает ТАСС, гитарный клуб в Русском доме Улан-Батора собрал на песенный вечер «Хиты 90-х» монгольских любителей российской эстрады. Эти песни особенно любят выпускники советских и российских вузов. Хиты на русском языке постоянно звучат в эфире монгольских радиостанций и караоке.«Такие песенные вечера собирают у нас людей самых разных возрастов и профессий. Для участников клуба особенно ценным является то, что в нашем гитарном клубе поют под живую музыку», – сказала директор Российского центра науки и культуры в Монголии Валерия Кильпякова.Один из участников песенного клуба Дуламжавын Мунгэнтугц никогда не был в России, но вырос на советских фильмах и до сих пор хорошо знает российских композиторов и их творчество.«Особенно я люблю песни композитора Александра Зацепина. Он гений! Я знаю наизусть и люблю петь песни из кинофильмов «Капитан Немо» и «Иван Васильевич меняет профессию». Обожаю смотреть старые советские фильмы и рад, что в Русском доме собираются такие же ценители российских песен», – отметил Дуламжавын Мунгэнтугц.фото предоставлено Российский центр науки и культуры