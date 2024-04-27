В Бурятии выбрали лучших фельдшеров скорой неотложной помощи

В преддверии Дня работника скорой медпомощи в Бурятии прошел первый республиканский конкурс «Лучший фельдшер скорой неотложной помощи РБ». Торжественная церемония награждения прошла в республиканском базовом медицинском колледже им. Раднаева.

12 медорганизаций районов республики и города участвовали в конкурсе, пройдя несколько этапов: теоретический, отработка практических навыков, видео-визитка, рассказали в Минздраве РБ.

По итогам конкурса 1 место заняла Закаменская ЦРБ, 2 место у Хоринской ЦРБ, 3 место присвоили Заиграевской ЦРБ.

Также в номинации «Лучший ролик» победила Тункинская ЦРБ, «Лучший теоретик» — Кяхтинская ЦРБ, «Золотые руки» — Тарбагатайская ЦРБ, «За волю к победе» — Станция скорой медпомощи Улан-Удэ.

«Каждый из конкурсантов блестяще справился со всеми этапами и достойно представил свою медорганизацию. Все участники получили денежные призы и подарочные сертификаты», - прокомментировали в Минздраве.

Фото: пресс-служба Минздрава РБ.